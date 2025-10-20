„Anatomia dezinformacji” – nowe podcasty w portalu ZW.LT i w Radiu Znad Wilii!

Litwa, ze względu na położenie geopolityczne i uwarunkowania historyczne, jest szczególnie narażona na działania propagandowe. W grupie podatnej na manipulację znajduje się mniejszość polska, stanowiąca około 6,5 proc. mieszkańców kraju. Projekt łączy działania medialne z edukacyjnymi.

Na portalu zw.lt i antenie Radia „Znad Wilii” codziennie pojawiać się będą materiały w języku polskim: podcasty, artykuły i treści graficzne. Każdy dzień tygodnia będzie poświęcony innemu aspektowi dezinformacji i bezpieczeństwa informacyjnego.

W poniedziałki emitowany będzie podcast „Stop dezinformacji!” Tomasza Bożerockiego, poświęcony mechanizmom manipulacji i emocjom wykorzystywanym w propagandzie. We wtorki ukazywać się będą krótkie rozmowy ekspertów dotyczące aktualnych zagrożeń informacyjnych. W środy swoje analizy i komentarze przygotowywać będą Witold Janczys i Artur Płokszto, koncentrując się na bezpieczeństwie i strategiach przeciwdziałania manipulacji. W czwartki pojawią się autorskie felietony Tomasza Otockiego, a w piątki Karol Darmoros przedstawi „Podsumowanie tygodnia” – przegląd najważniejszych przypadków dezinformacji z regionu.

Projekt obejmuje też warsztaty uczące rozpoznawania fałszywych treści i krytycznej analizy informacji.

„Anatomia dezinformacji” ma wzmacniać odporność polskiej społeczności na Litwie na wpływy propagandowe, budować zaufanie do wiarygodnych źródeł i wspierać świadome korzystanie z mediów. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.