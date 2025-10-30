„Anatomia dezinformacji”. Ita Kozakiewicz i Maria Szymańska. Nie zawsze pamiętane, ale zawsze po stronie Łotwy, nie Rosji

– O Icie Kozakiewicz napisano już wszystko – skomentował mój łotewski znajomy, gdy powiedziałem, że przymierzam się do tego felietonu. Faktycznie, Ita Kozakiewicz odmieniana jest przez wszystkie przypadki, zwłaszcza w dniu ważnych rocznic takich jak jej urodziny, data śmierci czy kolejne święto niepodległości Łotwy, które w tym kraju przypada 4 maja. Niestety wiele wpisów facebookowych nie jest w stanie wyjść poza banały i cytaty z Wikipedii. „Nasza Ita kochana”, chciałoby się ironicznie zacytować Polaków i Łotyszy. Pamiętam, że znana aktywistka na rzecz derusyfikacji Łotwy oburzyła się kiedyś na mnie, bo w portalu LSM napisałem, że Łotysze o Icie zapomnieli. Niestety moim zdaniem tak jest – wszystkie inicjatywy jej upamiętnienia (nazwa ulicy, pomnik w Jēkabpils czy nazwa szkoły) pochodzą od strony polskiej. Wyjątkiem jest film z 2023 roku, o czym za chwilę.

Tymczasem Ita Kozakiewicz, urodzona w 1955 roku w Rydze, z ojca Polaka i matki Łotyszki, idealnie nadaje się na symbol braterstwa polsko-łotewskiego. Zawsze cytowała w swej działalności słowa Mieczysława Romanowskiego „Za wolność waszą i naszą”. Nie wyobrażała sobie wolnej Łotwy bez uwzględnienia praw mniejszości narodowych (czy podobałoby się jej likwidowanie nauczania w językach mniejszości we współczesnej Łotwie, śmiem wątpić, podobnie jak planowana likwidacja polskich mediów po 1 stycznia 2026 roku), ale w swej działalności politycznej podkreślała także jedno: „małe mniejszości” narodowe nie powinny iść za Rosją, niezależnie jakby je w przeszłości skrzywdził lokalny nacjonalizm (zresztą który nacjonalizm nie krzywdzi?). Polacy, Litwini, Żydzi czy Białorusini mieszkający nad Dźwiną powinni być lojalni wobec demokratycznej Łotwy. Takie było jej motto i dewiza.

Trafnie określił to Apolinary Klonowski w swym felietonie dla „Kuriera Wileńskiego” z lata tego roku, gdy obchodziliśmy kolejną, okrągłą rocznicę, urodzin Ity: „Dzięki swojej pracy i postawie zapisała się w historii jako symbol oporu wobec sowietyzacji i orędowniczka idei współistnienia narodów (…) Nie pozwoliła wciągnąć Polaków do procesu destabilizacji krajów bałtyckich”. Dziś jest to ważne, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie i kolejnej destabilizacji regionu Europy Wschodniej, którą szykuje władza Władimira Putina.

Czy wszystkie postulaty Ity zostały spełnione?

Na pewno cieszyłaby się dziś z niepodległości Łotwy, jej przynależności do świata zachodniego, integracji z Unią Europejską i NATO. Wszak jest to gwarancja wolności i niezależności państwa łotewskiego, a to Icie zawsze leżało na sercu. Nie wiem, jaki miałaby stosunek do egzotycznych pomysłów lokalnych polityków takich jak wystąpienie z konwencji stambulskiej (czy Ita była feministką? czy chciałaby być dzisiaj raczej „prezesem” czy „prezeską” Związku Polaków? to chyba pytania poboczne) albo likwidacja audycji małych mniejszości narodowych w związku z planowaną reformą łotewskiego radia. Nie wiem, czy podobałby jej się kierunek gospodarczy, w którym idzie Łotwa.

Nie jest to zresztą takie ważne, skoro kluczowe postulaty deputowanej do parlamentu łotewskiego zostały spełnione. Szkoda tylko, że dziś o Icie się tak słabo pamięta. Na Łotwie upamiętniona jest tylko symbolicznie – wciąż zastanawiam się, dlaczego jest patronką zaledwie jednej ulicy w kraju, zresztą zostało to wywalczone przez Związek Polaków na Łotwie i radnego Rygi Mirosława Kodisa, a nie polityków łotewskich, pomnik Ity powinien moim zdaniem stanąć w stołecznej Rydze, a nie pięknym skądinąd mieście Jēkabpils. Nie lepiej jest w Polsce. Choć kilkanaście lat temu ukazała się u nas książka na temat Ity, w języku polskim, to jest to zaledwie tłumaczenie pozycji z języka łotewskiego. Film „Moja Wolność”, pokazywany masowo na Łotwie – co jest dowodem, że w kwestii upamiętnienia polskiej działaczki coś nad Dźwiną być może się zmienia – w Polsce został pokazany… zaledwie raz, na pokazie zainicjowanym przez Ambasadę Łotwy.

Czyje to jest zaniedbanie?

Jeszcze mniej wiemy o działalności Marii Szymańskiej, urodzonej w 1922 roku w Dyneburgu, jako Maria Tarwidówna. W czasie okupacji niemieckiej działała w strukturach Armii Krajowej na Łotwie, za co była więziona w Rydze i KL Stutthof. Po wojnie robiła karierę w Łotwie, takiej, jaką ona była (nie zdecydowała się na emigrację), podejmując pracę w Łotewskiej Akademii Nauk. Jako znana chemiczka – w kraju i zagranicą – pełniła funkcję wicedyrektorki Instytutu Syntezy Organicznej. Opublikowała kilkaset artykułów naukowych, była autorką kilkudziesięciu wynalazków. Sprawowała funkcję redaktora pisma „Latvijas Ķīmijas Žurnāls”, stała na czele Towarzystwa Naukowego Farmaceutów Łotewskich. W 1992 roku została członkiem korespondentem Łotewskiej Akademii Nauk. W tym samym roku wybrano ją na prezeskę Związku Polaków na Łotwie, w sytuacji, gdy tenże znalazł się w kryzysie, po śmierci Ity Kozakiewicz. Zmarła w lipcu 1995 roku, w tym roku obchodzimy 30 lat od czasu, gdy odeszła. Upamiętni ją mała wystawa organizowana przez oddział ryski Związku Polaków na Łotwie, a także artykuł rocznicowy w „Polaku na Łotwie”. Czy znają i pamiętają ją Łotysze?

Szymańska walczyła w Armii Krajowej, działającej w czasie II wojny światowej nad Dźwiną. To dało jej szczepionkę na wszelką miłość do Związku Sowieckiego, a byli także Polacy na Łotwie (nie tylko na Litwie!), którzy tej miłości się poddali. Po 1945 roku nie działała w aktywnej opozycji, wybrała pracę naukową, ale życie przeżyła z godnością, daleko od kariery partyjnej. Chyba powinna być wzorem dla młodych Polaków, którzy wchodzą w dorosłość we współczesnej Łotwie, ale kto o niej pamięta?

Ita Kozakiewicz i Maria Szymańska są przedstawicielkami różnych pokoleń. Jedna mogłaby być córką drugiej. Ale coś je łączy. To przekonanie, że Polacy w krajach bałtyckich „są stąd” i nikt nie może ich znad Wilii czy Dźwiny wypędzać albo ograniczać ich praw. Po drugie, i Szymańska, i Kozakiewicz, uważały, że Polacy mają wobec swoich krajów, w których się urodzili i wychowali, także obowiązki. To nie tylko odmieniana przez wszystkie przypadki przez współczesnych polityków z Łotwy „lojalność”, ale także coś więcej: chęć włączenia się do budowy swoich krajów na równych prawach. Jako politycy, akademicy, dziennikarze czy przedstawiciele innych zawodów.

Dziś tę tradycję kontynuuje m.in. Związek Polaków na Łotwie, którego prezeskami były dwie wspomniane postaci, a więc organizacja, która w 1940 roku dostała „w kość” od Sowietów. Odrodzić mogła się dopiero wraz z wolną Łotwą. Nikt w jej szeregach nie marzy o powrocie pod władzę Władimira Putina.

To także jest zasługa i Szymańskiej, i Kozakiewicz.