„Anatomia dezinformacji”: Inwestycje w bezpieczeństwo. Zapraszają Witold Janczys i Artur Płokszto

W nowym odcinku podcastu przyglądamy się krok po kroku, jak wygląda typowa kampania dezinformacyjna. Od pojedynczej „wrzutki” w mediach społecznościowych, przez skoordynowane działania propagandowe, aż po moment, w którym fałszywy przekaz trafia do opinii publicznej i zaczyna żyć własnym życiem.

Autorzy podcastu wyjaśniają, czym różni się dezinformacja od propagandy, dlaczego jest tak skuteczna i jak często wykorzystywana bywa jako element wojny hybrydowej. Jest też o nowych technologiach — sztucznej inteligencji, deepfake’ach i fałszywych wideo, które sprawiają, że granica między prawdą a manipulacją staje się coraz trudniejsza do uchwycenia.

W podcaście nie zabraknie praktycznych wskazówek: jak rozpoznać fałszywe treści, jak nie ulec emocjom i jakie pytania warto sobie zadać, zanim klikniemy „udostępnij”.

„Anatomia dezinformacji” ma wzmacniać odporność polskiej społeczności na Litwie na wpływy propagandowe, budować zaufanie do wiarygodnych źródeł i wspierać świadome korzystanie z mediów. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.