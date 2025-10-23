„Anatomia dezinformacji”. Felieton Tomasza Otockiego. Kircholm 2025. Od wrogości do współpracy w ramach NATO

Przypomnienie o chwale polsko-litewskiego oręża ma znaczenia w kontekście wojny toczącej się na Ukrainie. Warszawa i Wilno, mimo pewnych perturbacji, są bowiem od lat wypróbowanymi sojusznikami Kijowa. Obie ambasady: polska i litewska, były współorganizatorami uroczystości w Salaspils, na które przyjechało także sporo przedstawicieli łotewskich elit czy mniejszości polskiej w Łotwie.

Jak przekazała w komunikacie prasowym polska ambasada w Rydze: obchody – poza upamiętnieniem ważnego epizodu w historii Rzeczypospolitej – niosły także istoty przekaz polityczny. Ich motto „Strongest Together” podkreślało siłę sojuszów politycznych oraz wartość współpracy międzynarodowej w obliczu zewnętrznych zagrożeń, co wybrzmiało w wystąpieniach polityków i wojskowych.

Każdy z pobytu w Salapils wyniósł swoje wrażenia.

– Oprócz husarii moją uwagę zwróciło nowoczesne wyposażenie wojskowe pokazane przez żołnierzy polskiej brygady stacjonującej na Łotwie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest ważne, by czuć obecność sojuszników, to daje poczucie bezpieczeństwa – powiedział mi były radny Rygi i dyrektor wykonawczy Polsko-Łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Jānis Mārtiņš Skuja. Wydarzeniom w Salaspils, oprócz husarii, która zrobiła furorę wśród Łotyszy, towarzyszył bowiem pokaz uzbrojenia NATO, wykorzystywanego przez Polski Kontyngent Wojskowy „Łotwa” stacjonujący w Ādaži. Zwłaszcza przedstawiciele młodego pokolenia chętnie robili sobie zdjęcia z polskimi czołgami. „Polija” na Łotwie to od czasu agresji rosyjskiej na Ukrainę pewna marka. Podobnie jak „Zviedrija”, czyli „Szwecja”. Tutaj nie ma żadnej sprzeczności, choć może jest lekka konkurencja.

Polskie wojska stacjonują nad Dźwiną od 2017 roku, łotewscy politycy na wszystkie przypadki odmieniają w naszym kontekście słowo „sojusznik”, zaś po dawnej polsko-szwedzkiej wrogości nie został już ślad. Od czasu do czasu ktoś w polskim Internecie ironicznie zażąda od Sztokholmu reparacji za „potop szwedzki” (Bałtom by to nie przyszło do głowy). Ale to tylko ironia.

– Dziś polscy i szwedzcy żołnierze stoją ramię w ramię na Łotwie i poza nią, jako przyjaciele i sojusznicy NATO – mówi portalowi „Radia znad Wilii” Gert Burgstaller, attaché ds. obrony w ambasadzie Szwecji w Rydze. Szwedzki wojskowy jest oszczędny w słowach, jak przystało na człowieka Północy, w kontekście Kircholmu podkreśla tylko, że „upamiętnienie wspólnej historii odgrywa ważną rolę w zrozumieniu naszej przeszłości”. Szczerze mówiąc Szwedzi nie lubią dywagować o historii tak jak Polacy, a ambasador Łotwy w Polsce Raimonds Jansons powiedział mi niedawno, że także na Łotwie historia odgrywa o wiele mniejszą rolę niż w Polsce.

Mimo to przedstawiciele ambasady Szwecji regularnie składają kwiaty pod pomnikami bitwy pod Kircholmem. O rocznicy pamiętają także łotewscy samorządowcy. W tym roku Salaspils odwiedził minister obrony Łotwy Andris Sprūds, świetnie mówiący po polsku. Mało kto zna ten język wśród współczesnych łotewskich elit. Dlaczego tak się stało, do temat na dłuższą dyskusję.

Łotwa to Wschód czy kraj nordycki?

Bitwa pod Kircholmem toczyła się w dalekich, północnych Inflantach, o których Polacy do tej pory mają mgliste pojęcie. Ale już wtedy była to ziemia Łotyszy, którzy do tej pory wierzą, że w razie rosyjskiej agresji polska armia będzie ich bronić.

O tym przekonany jest choćby Alex Grigorjevs, którego zastaję w dalekiej Hiszpanii, kraju, który wydaje procentowo najmniej wśród państw NATO na obronność. Grigorjevs, w latach 1990-1993 deputowany do Rady Najwyższej Łotwy, który 4 maja 1990 roku głosował za niepodległością swojego kraju od Związku Sowieckiego, mieszka w Hiszpanii nie dlatego, że ucieka przed możliwością rosyjskiej agresji, ale dlatego, że lubi tam po prostu wypoczywać i pracować.

Nie mnie oceniać.

Pytam go, jakie znaczenie Kircholm ma dla obecności wojsk polskich w Ādaži. kolejne pytanie zadaję o wojnę na Ukrainie, jakie jest tutaj znaczenie Kircholmu, bo w 1605 roku Kijów wciąż był częścią Rzeczypospolitej, a obecnie na Ukrainie trwa wojna wywołana przez mocarstwo, które także w XVII wieku, na równi ze Szwecją, toczyło wojnę z Rzeczypospolitą.

Grigorjevs na moje pytania początkowo odpowiada wymijająco.

– Pamiętam dyskusje na Łotwie, czy jesteśmy krajem „nordyckim” czy „wschodnioeuropejskim”. Większość Łotyszy chciała się postrzegać jako kraj „nordycki”. Myślę, że powody były w dużej mierze materialne. Kraje nordyckie są bogate i jest ich mniej, więc nie zniknęlibyśmy w gąszczu biednych krajów. Historia pokazała, że nie docenialiśmy naszej geopolitycznej pozycji jako kraje, które znajdują się pomiędzy Rosją a Niemcami – mówi „Znad Wilii” Grigorjevs, nawiązując do odwiecznej debaty, czy Łotwa to część szerokiej społeczności nordycko-bałtyckiej (spójrzmy na działający wciąż format NB8), czy raczej kraj Europy Wschodniej. Każdy kto odwiedził Rygę, może sobie wyrobić zdanie na ten temat.

Jesteśmy mentalnymi Sowietami?

No dobrze, a co z tym Kircholmem?

Grigorjevs przyznaje, że o 420 rocznicy bitwy dowiedział się z artykułu w łotewskim portalu mediów publicznych LSM.

– Zawsze interesowałem się historią, szczególnie krajów bałtyckich. Nigdy nie czytałem jednak o bitwie pod Kircholmem. Powód jest prozaiczny, wciąż jestem „byłym Sowietem”, urodzonym i wychowanym w Łotewskiej SRR, wyedukowanym w sowieckiej szkole. Wiem o bitwie na Kulikowym Polu i pod Borodino. Mogę o tych dwóch bitwach recytować poezję. Tak byłem wychowany, że liczy się tylko historia i język rosyjski. Podobnie byli uczeni ludzie na Białorusi i Ukrainie – przyznaje Grigorjevs.

Dla byłego posła do Rady Najwyższej i działacza inicjatywy BBSA („Baltic to Black Sea Aliance”) ważne jest jednak teraz, by znać historię Łotwy i krajów sąsiednich Estonii, Litwy, Szwecji, Finlandii czy Polski. A także wyciągać z niej nauki.

– Polska jest największym krajem Europy Wschodniej, w sensie politycznym. Ukraina jest może druga co do wielkości, może pierwsza. Te dwa kraje mają największą odpowiedzialność za swoją i naszą przyszłość. Współpracują dużo, ale mają także krwawiące rany w swojej historii. Przezwyciężenie przeszłości jest jedyną drogą do przyszłości – dodaje w rozmowie ze „Znad Wilii”.

Wyzwania inne niż w XVII wieku

Z okazji rocznicy Kircholmu udało mi się także porozmawiać z Tomaszem Szeraticsem, chargé d’affaires a.i. polskiej ambasady w Rydze.

– Przeszliśmy długą drogę i jesteśmy sojusznikami w ramach NATO – potwierdza w rozmowie ze mną Szeratics, mówiąc o relacjach polsko-szwedzkich. – Nieprzypadkowo jako ambasada polska złożyliśmy kwiaty pod dwoma pomnikami w Salapils: polskim i szwedzkim. Zależało nam, by tę uroczystość zorganizować razem. Teraz mamy inne wyzwania niż przed 420 laty pod Kircholmem, ale nadal bardzo ważne – podkreśla w rozmowie ze „Znad Wilii” kierownik polskiej placówki w Rydze. Słowo „Ukraina” nie pada, ale wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi.

Abstrahując od relacji polsko-szwedzkich, Szeratics podkreśla polsko-łotewskie braterstwo broni. Można się tutaj odwoływać nie tylko do kampanii łatgalskiej z XX wieku, ale właśnie do Kircholmu. W składzie wojsk Rzeczypospolitej służyły wówczas pułki z Kurlandii i Semigalii.

Dziś Polska znów obecna jest militarnie na Łotwie. Bardzo to wybrzmiało podczas wrześniowych uroczystości w Salaspils.

Także ambasador Szeratics odwołuje się do obecności polskich wojsk w Ādaži. – Właśnie teraz wzmacniamy naszą obecność na Łotwie, wymieniliśmy choćby nasze czołgi na niemieckie Leopardy – mówi „Znad Wilii”. W czerwcu 2025 roku zainstalowano w Ādaži pluton wojsk chemicznych. – Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa – dodaje Szeratics.

Pytam go o to, jak układa się w Rydze współpraca trzech ambasad uczestniczących w obchodach pod Salaspils. – Bardzo dobrze, dlatego wspólnie organizowaliśmy te obchody – informuje mnie.

Łotysz i Szwed, dwa bratanki

Jak wyglądają obecnie relacje szwedzko-łotewskie?

„Szwecja jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Łotwy”, możemy przeczytać na stronie łotewskiego MSZ. Znam wielu Łotyszy, którzy uczą się szwedzkiego, w Rydze działa z kolei aktywnie Stokholm School od Economics.

Od czasu wejścia Szwecji do NATO kluczowa jest jednak sprawa obronności.

„Siły zbrojne Szwecji wzmocnią w 2026 r. wschodnią flankę NATO poprzez obecność na Łotwie oraz w Finlandii – poinformował w piątek rząd Szwecji. Wojsko będzie również strzec Morza Bałtyckiego oraz przestrzeni powietrznej regionu”, doniosła w tę sobotę Polska Agencja Prasowa.

Jak przekazuje PAP, minister obrony Szwecji Pål Jonson podkreślił, że szwedzki wkład w politykę obronności i odstraszania NATO ma być kontynuacją stacjonowania kilkuset żołnierzy na Łotwie (są tam obecni od stycznia 2025 roku). Polska agencja podkreśla, że szwedzka marynarka wojenna ma być przygotowana do włączenia się w stałe zespoły sił morskich NATO, a osiem samolotów Gripen do patrolowania nieba w ramach misji NATO Baltic Air Policing.

W XVII wieku wojska szwedzkie pojawiły się w Inflantach jako wrogowie Rzeczypospolitej. Dziś są wypróbowanymi sojusznikami w ramach NATO.

A uroczystości w Salaspils, zorganizowane w ramach „czworokąta”: Polska, Litwa, Łotwa i Szwecja, tylko to potwierdzają.