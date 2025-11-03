„Anatomia dezinformacji”. Termin propaganda

„Anatomia dezinformacji” ma wzmacniać odporność polskiej społeczności na Litwie na wpływy propagandowe, budować zaufanie do wiarygodnych źródeł i wspierać świadome korzystanie z mediów. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.
W poniedziałkowym wydaniu "Anatomii dezinformacji" omówimy termin "propaganda". Gościem programu będzie Šarūnas Liekis, politolog i profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.
