„Anatomia dezinformacji”. Mity i realia wojny na Ukrainie

Podcast analizuje mity i realia wojny na Ukrainie – od błędnych założeń rosyjskich służb po rozczarowania technologiczne Zachodu. Autorzy pokazują, jak propaganda Kremla rozmija się z rzeczywistością, a wojna dronów, improwizacji i wyczerpania zburzyła dawny porządek militarny. To rzecz o upadku mitów „cudownej broni” i o brutalnej lekcji współczesnej wojny.