Związek Polaków na Litwie zaprasza na uroczystości w Ponarach

24 września o godz. 12:00 w Kwaterze Polskiej w Ponarach zostanie odprawiona Msza św., odbędzie się Apel Pamięci z udziałem Wojska Polskiego oraz złożenie wieńców.

Las ponarski był świadkiem zbiorowych egzekucji przeprowadzanych przez okupantów niemieckich i ich litewskich kolaborantów w latach 1941-1944. O tym, co działo się w Ponarach, przekazują notatki mieszkańca tej miejscowości Kazimierza Sakowicza, jakie obejmują okres od lipca 1941 r. do listopada 1943 r., a stanowią owoc jego obserwacji z okna na poddaszu domu. Zapisywał zarówno to, co sam widział, jak i to, co usłyszał od innych. Notatki chował do butelek i zakopywał w ogrodzie, natrafiono na nie po wojnie.

„Oddajmy hołd ofiarom jednej z najtragiczniejszych kart naszej historii. Ich cierpienie i męczeństwo zobowiązują nas do zachowania pamięci i do budowania przyszłości opartej na prawdzie i godności” – mówi Edward Trusewicz, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Chętni wybrania się na uroczystość mogą skorzystać z nieodpłatnego transportu – 24 września o godz. 11:00 od Domu Polskiego w Wilnie odjedzie autokar (obowiązuje rejestracja drogą mailową [email protected] bądź telefonicznie 00370 5 233 1056).