Zmiana cen praw jazdy: krajowe drożeją, międzynarodowe tanieją

„Przeliczenie zostało dokonane w oparciu o wzrost kosztów specjalnych blankietów, grawirowania i fotografowania. Ostatnia zmiana cen podstawowych praw jazdy miała miejsce w 2008 roku, dlatego zmiany są konieczne, aby zapewnić wysoką jakość bezpiecznych dokumentów i usług” – poinformowała „Regitra”.

Od środy opłata za wydanie prawa jazdy w ciągu 15 dni roboczych wyniesie 17,15 euro (obecnie 14,19 euro), w ciągu 5 dni roboczych – 34,3 euro (22,28 euro), a w ciągu 1 dnia roboczego – 51,45 euro (37,36 euro).

Z kolei międzynarodowe prawo jazdy stanieje i będzie kosztować odpowiednio 5,65 euro (8 euro), 11,3 euro (16 euro) oraz 16,95 euro (24 euro).

Karta kwalifikacyjna kierowcy również podrożeje, wynosząc odpowiednio 18,25 euro (17,33 euro), 36,5 euro (34,66 euro) oraz 54,75 euro (51,99 euro).

Prawo jazdy można zamówić w punktach „Regitra” lub przez internet – zamówienia internetowe wzrosły w ostatnich latach: w pierwszej połowie 2023 roku stanowiły 33%, w tym samym okresie 2024 roku – 35%, a w tym roku – 37%.