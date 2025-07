Zmarł Aleksander Borowik – dziennikarz, redaktor, pasjonat Wileńszczyzny

W środę, 23 lipca 2025 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł do Domu Pana Aleksander Borowik – wieloletni dziennikarz, redaktor, niestrudzony obserwator rzeczywistości i oddany sprawom Wileńszczyzny. Miał 59 lat. Przez ostatnie 27 lat pracował w redakcji „Kuriera Wileńskiego”, gdzie pełnił m.in. funkcję redaktora naczelnego oraz długoletniego zastępcy redaktora naczelnego. Pisał niemal do ostatnich chwil życia – z zaangażowaniem, z pasją, z miłością do słowa.