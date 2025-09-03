Zakłócenia w „Swedbank” rozwiązane – bankowość online znów działa

„Usługi bankowe działają normalnie. Nadal monitorujemy stabilność systemów bankowych” – powiedział przedstawiciel „Swedbank”, Gytis Verčinskas.

O problemach z dostępem do bankowości internetowej i dokonywaniem płatności bank potwierdził o godzinie 18:00.

„Obecnie występują zakłócenia w systemach bankowych, które mogą wpłynąć na świadczenie usług bankowych dla klientów” – oznajmił G. Verčinskas. „Klienci mogą napotkać trudności podczas łączenia się z cyfrowymi kanałami banku lub przy płatnościach kartą” – dodał.

„Swedbank” na swojej stronie na Facebooku poinformował, że podejmuje wszelkie starania, aby jak najszybciej przywrócić świadczenie usług.

Po tym wpisie klienci banku wyrazili swoje niezadowolenie, że o problemach poinformowano z opóźnieniem – dopiero po godzinie, a nie natychmiast po wystąpieniu zakłóceń.

„Właściwie to minęła już prawie godzina, mogło być to ogłoszone wcześniej. Właśnie po to potrzebna jest zapasowa karta” – napisał jeden z klientów banku, a inny skarżył się, że o zakłóceniach nie poinformowano w aplikacji.

Przedstawicielka banku „Luminor” Birutė Eimontaitė w rozmowie z BNS powiedziała, że działalność banku przebiega bez zakłóceń.

„U nas nic nie zostało zakłócone, IT nie odnotowało żadnych problemów, ani z płatnościami kartami, ani z bankowością internetową” – zapewniła klientka banku.

Jak dodała B. Eimontaitė, żadną kartą bankową nie można zapłacić, jeśli terminal kasowy, przyjmujący karty, tzw. czytnik kart, należy do „Swedbank”.

„W takim przypadku nie zapłacisz żadną kartą” – wyjaśniła.

Rzeczniczka prasowa banku SEB, Ieva Kulvinskaitė, poinformowała BNS, że systemy banku działają normalnie.