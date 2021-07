Za stare samochody zapłacimy więcej

W czwartek zmiany przedstawili na konferencji prasowej minister środowiska Simonas Gentvilas oraz minister transportu i komunikacji Marius Skuodis.

Obecny podatek od pojazdów silnikowych ma zostać przekształcony w dwa: rejestracyjny i od używania, czyli, jak tłumaczono na konferencji prasowej – podatek zanieczyszczenia powietrza.

Podatek samochodowy popularnie nazywany podatkiem od zanieczyszczenia powietrza co prawda obowiązuje od 1 lipca 2020 roku, ale posiada widełki od 13,5 euro do 540 euro. I jest płacony przy każdej zmianie właściciela. Teraz widełki mają zostać zniesione a sam podatek będzie płacony raz do roku.

W projekcie nowelizacji ustawy proponuje się opodatkowanie tylko tzw. pierwszej rejestracji oraz zniesienie obecnego podatku od transakcji kupna-sprzedaży samochodu wewnątrz kraju

„Zarówno podatek rejestracyjny, jak i podatek od zanieczyszczeń są obliczane według tego samego wzoru. Składają się na niego dwa parametry techniczne samochodu: wydajność zużycia paliwa (ilość gramów dwutlenku węgla emitowanego na kilometr jazdy) oraz współczynnik zanieczyszczania powietrza, który jest kryterium normy Euro” – mówiła na konferencji Gintarė Krušnienė, wiceminister środowiska.

Limit emisji CO2 pozostaje taki sam jak poprzednio, na poziomie 130 g CO2/km, a podwyżka taryfy zaczyna się od średniej statystycznej 160 g CO2/km.



Zmiany w ustawie prfzewidują ulgi dla „rodzin wielodzietnych i rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, które obiektywnie potrzebują większych – a więc zazwyczaj bardziej zanieczyszczających powietrze – samochodów“ – powiedziała G. Krušnienė. Ulga ta wyniesie 50 proc. opłat. Ze świadczenia bedą mogły skorzystać rodziny posiadają e Kartę Rodziny (21 tys. rodzin posiada taką kartę).



5-letni okres przejściowy z 50 proc. zniżką na podatek od zanieczyszczenia powietrza przewidziany jest również dla kierowców w wieku emerytalnym – powyżej 65 lat. Ulga będzie obowiązywać do 2027 roku i dotyczy tylko jednego samochodu. Skorzystać zniego będzie mogło 207 tys. kierowców (12 proc. wszystkich).

Okres przejściowy z ulgą 50 procentową będzie obowiązywał do końca 2024 roku wszystkich kierowców, którzy kupili pojazd przed wprowadzeniem podatku od zanieczyszczeń w lipcu 2020 roku”.





Na podst. delfi.lt, lrt.lt, alfa.lt