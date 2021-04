Z nadzieją oczekujmy Święta Zmartwychwstania. Premier Ingrida Šimonytė składa życzenia wielkanocne

Jak dotąd nasze wspólne wysiłki pomogły ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i wszyscy razem przetrwaliśmy drugą jego falę. Rząd musiał pod koniec ubiegłego roku podjąć nieprzyjemne, ale konieczne decyzje, a wiele z nich jest nadal obowiązuje. Najważniejszym rezultatem tych starań jest znaczne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych.

Dziś ponownie proszę o cierpliwość, koncentrację i zrozumienie, mimo że zmęczenie osłabia determinację do przestrzegania na co dzień ograniczeń kwarantanny. Naszym głównym celem jest niedopuszczenie do tego, aby trzecia fala porwała jeszcze więcej ofiar. Ponownie obserwujemy wzrost liczby zakażeń w wielu krajach europejskich, widzimy miasta, regiony a nawet całe kraje ponownie obejmowane ścisłą kwarantanną.

Rząd stara się zminimalizować liczbę nowych zakażeń, jednocześnie ograniczając obostrzenia. Aby odnieść sukces, ważne jest wspólne działanie – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, profilaktyczne testy i szczepienia.

Inaczej niż w końcu zeszłego roku szczepienia nie są już tylko co zatwierdzonym, ale trudnym rozwiązaniem. Nawołuję do zaufania osiągnięciom nauki. Mamy już trzy różne szczepionki, a będziemy mieli jeszcze więcej. Tylko w tym miesiącu na Litwę trafi tyle szczepionek, ile do tej pory już otrzymaliśmy. Wszystkie szczepionki stosowane na Litwie są bezpieczne. Szczepionka nie tylko ochroni każdego zaszczepionego, ale także stworzy bezpieczniejsze środowisko dla innych. Wzywam do zaszczepienia się tych, na których przyszła kolej, ale także zachęcać do szczepień tych, którzy mają wątpliwości.

Każda z waszych rąk do zaszczepienia to szansa dla każdego z nas, by powrócić do życia za którym tęsknimy.

Codziennie myślę i dziękuję wszystkim: lekarzom, nauczycielom, pracownikom socjalnym, policjantom i szaulisom, jestem wdzięczna wszystkim wolontariuszom, każdemu, kto tworzy miejsce pracy i czeka na możliwość otwarcia drzwi. Każdemu mieszkańcowi Litwy – za cierpliwość i zrozumienie – że złość nie rozwiąże tej trudnej sytuacji.

Chrońmy się nawzajem. Te wysiłki są teraz szczególnie znaczące. Prosiłam o to na Boże Narodzenie i będę o to samo prosiła, dopóki w szpitalach nie będzie już ani jednego łóżka odebranego przez koronawirusa innym chorym. Obecnie jest ich ponad 600, co utrudnia naszym bliskim uzyskanie pomocy, której potrzebują.

Rząd dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć ten okres zamieszania, ograniczeń i strat. Z nadzieją oczekujmy Święta Zmartwychwstania, ale jednocześnie róbmy to, co każdy z nas może.

Dziękuję wam wszystkim.