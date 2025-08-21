Znad Wilii

Z końcem lata zmniejsza się cena wjazdu do Neringi

Od czwartku, 21 sierpnia, wjazd do Neringi dla kierowców samochodów osobowych stanie się tańszy i wyniesie 10 euro. Zmiana dotyczy również innych pojazdów, w tym samochodów ciężarowych i autobusów, które od teraz będą musiały zapłacić odpowiednią opłatę w zależności od liczby pasażerów.

zw.lt/BNS
fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Nowe opłaty za wjazd do Neringi:

  • Samochody osobowe: 10 euro
  • Autobusy do 30 osób: 30 euro
  • Autobusy powyżej 30 osób: 70 euro
  • Samochody elektryczne: brak opłaty
  • Motocykle i motorowery: opłata wynosi 10 euro przez cały rok

Opłata obniżona będzie obowiązywać do 19 czerwca przyszłego roku. Po tej dacie, ceny za wjazd do Neringi wzrosną:

  • Samochody osobowe: 50 euro
  • Autobusy do 30 osób: 50 euro
  • Autobusy powyżej 30 osób: 100 euro
  • Motocykle i motorowery: pozostają bez zmian

Zgodnie z zapowiedziami władz, pojazdy elektryczne, które są uznawane za bardziej ekologiczne, będą mogły korzystać z tego zwolnienia z opłaty przez cały okres obowiązywania nowego regulaminu.

Zmiany mają na celu przede wszystkim kontrolowanie liczby pojazdów na wąskich drogach w Neringi, a także zachęcanie turystów do korzystania z transportu publicznego lub ekologicznych środków transportu.

