Z końcem lata zmniejsza się cena wjazdu do Neringi

Nowe opłaty za wjazd do Neringi:

Samochody osobowe : 10 euro

: 10 euro Autobusy do 30 osób : 30 euro

: 30 euro Autobusy powyżej 30 osób : 70 euro

: 70 euro Samochody elektryczne : brak opłaty

: brak opłaty Motocykle i motorowery: opłata wynosi 10 euro przez cały rok

Opłata obniżona będzie obowiązywać do 19 czerwca przyszłego roku. Po tej dacie, ceny za wjazd do Neringi wzrosną:

Samochody osobowe : 50 euro

: 50 euro Autobusy do 30 osób : 50 euro

: 50 euro Autobusy powyżej 30 osób : 100 euro

: 100 euro Motocykle i motorowery: pozostają bez zmian

Zgodnie z zapowiedziami władz, pojazdy elektryczne, które są uznawane za bardziej ekologiczne, będą mogły korzystać z tego zwolnienia z opłaty przez cały okres obowiązywania nowego regulaminu.

Zmiany mają na celu przede wszystkim kontrolowanie liczby pojazdów na wąskich drogach w Neringi, a także zachęcanie turystów do korzystania z transportu publicznego lub ekologicznych środków transportu.