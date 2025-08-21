Z końcem lata zmniejsza się cena wjazdu do Neringi

Nowe opłaty za wjazd do Neringi:
- Samochody osobowe: 10 euro
- Autobusy do 30 osób: 30 euro
- Autobusy powyżej 30 osób: 70 euro
- Samochody elektryczne: brak opłaty
- Motocykle i motorowery: opłata wynosi 10 euro przez cały rok
Opłata obniżona będzie obowiązywać do 19 czerwca przyszłego roku. Po tej dacie, ceny za wjazd do Neringi wzrosną:
- Samochody osobowe: 50 euro
- Autobusy do 30 osób: 50 euro
- Autobusy powyżej 30 osób: 100 euro
- Motocykle i motorowery: pozostają bez zmian
Zgodnie z zapowiedziami władz, pojazdy elektryczne, które są uznawane za bardziej ekologiczne, będą mogły korzystać z tego zwolnienia z opłaty przez cały okres obowiązywania nowego regulaminu.
Zmiany mają na celu przede wszystkim kontrolowanie liczby pojazdów na wąskich drogach w Neringi, a także zachęcanie turystów do korzystania z transportu publicznego lub ekologicznych środków transportu.