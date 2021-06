Władze Wilna proponują wcześniejsze szczepienia AstraZenecą

Nie będzie wymagana żadna wstępna rejestracja. Szczepienia odbędą się w poniedziałek 7 czerwca od godz. 9.00 do godz. 19.00 w centrum szczepień Litexpo.

W centrum zostaną utworzone oddzielne kolejki dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych wilnian.

W tym tygodniu Wilno otrzymało 19 tys. dawek szczepionki Vaxzevria. Przygotowano 7 tys. dawek, które planowano wykorzystać do 7 czerwca, czyli do soboty. Okazało się jednak, że wilnianie nie ustawiają się w kolejkach do szczepienia tą szczepionką.

Widząc, że liczba rejestracji na pierwszą dawkę stanęła w miejscu, postanowiono zaoferować niewykorzystane dawki tym, którzy chcą otrzymać drugą dawkę wcześniej i tym samym mieć możliwość skorzystania ze swobody poruszania się nie tylko na Litwie ale i po Europie.

W przyszłym tygodniu Wilno otrzyma prawie 32 tys. dawek szczepionki Pfizer-BioNTech, z których aż 27 tys. zostanie przeznaczona na pierwsze szczepienie. Osoby, które chcą się zaszczepić tą szczepionką, mogą zarejestrować się już dziś.