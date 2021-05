Władze dalej rozluźniają restrykcje covidowe

Przewidziano także rozszerzone korzyści dla osób z paszportem możliwości: będą mogły spędzać czas w środku lokali gastronomicznych a także gromadzić się na imprezach masowych nawet do 2 tys. osób.

Za agencją BNS przedstawiamy opis nowych, rozluźnionych restrykcji:

Komunikacja między osobami. Obecne ograniczenie dotyczące bliskich kontaktów więcej niż jednej rodziny zostało zniesione – dwie rodziny lub maksymalnie pięć osób z różnych gospodarstw domowych będzie mogło się spotykać w pomieszczeniach zamkniętych. Na otwartej przestrzeni będzie mogło zebrać się do 10 osób – dwa razy więcej niż do tej pory. Spotkania między jedną rodziną a osobami z zewnątrz są obecnie dozwolone tylko na zasadzie „bańki społecznej”. Liczba pasażerów w samochodach nie będzie już ograniczona.

Kawiarnie i bary. Godziny pracy publicznych placówek gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów zostaną wydłużone o godzinę – do 22 godzin, przy jednym stole będzie mogło usiąść nie jedna, a pięć osób. Wszystkie osoby z odpornością na COVID-19 lub poniżej 16 roku życia również zostaną przyjęte. Te środki zaradcze będą nadal wyłączać kluby nocne. W hotelach dozwolony jest również catering.

Handel. Zniesiono zakaz zamykania sklepów na weekend w centach handlowych i w punktach handlowych w pawilonach z zadaszeniem.

Usługi. Ujednilicony został wymóg minimalnej powierzchni dla jednego klienta dla wszystkich lokali usługowych – 10 m2. na klienta.

Baseny i sauny. W saunach jednocześnie od tej pory przebywać będą mogły dwie osoby z różnych gospodarstw domowych (do tej pory dopuszczono tylko jedną osobę). Liczba odwiedzających sauny nie będzie ograniczona dla osób z paszportem covidowym (możliwości). Baseny będzie mogło odwiedzać do 50 osób, pod warunkiem, że na jedną osobę zapewniona zostanie powierzchnia 20 m2. Ale na torze pływackim nie może znajdować się jednocześnie więcej niż 5 osób. Na basenie będzie mogła przebywać nieograniczona liczba osób z paszportami covidowymi.

Kluby sportowe. Rząd proponuje, aby dla osób z paszportem covidowym nie ograniczać liczby odwiedzających kluby.

Uroczystości prywatne. Dwie rodziny lub maksymalnie pięć osób z różnych gospodarstw domowych może uczestniczyć w prywatnych uroczystościach w pomieszczeniach, a dziesięć osób może świętować na świeżym powietrzu. Osoby z paszportem możliwosći będą mogły, tak jak do tej pory, świętować w grupach po 10 osób w pomieszczeniach, a liczba uczestników takich uroczystości na zewnątrz jest nieograniczona.

Imprezy. Rząd podwoił liczbę uczestników imprez na świeżym powietrzu. Teraz będzie mogło gromadzić się nie na nich do 300 osób. Imprezy w zamkniętych pomieszczeniach, jak i dotąd, będzie można organizować z udziałem maksymalnie do 150 widzów, zajmujących nie więcej niż 30 procent pomieszczenia (areny widowiskowej, sali kinowej). Ulgi dotyczyć będą także wystaw zwierząt. Gdyby w wydarzeniu na zewnątrz wzięły udział tylko osoby z paszportem możliwości, to udział w nich może wziąć nawet do 2000 uczestników. Jeśli chodzi o liczbę uczestników w takich wydarzeniach, rząd nie podjął jeszcze decyzji.

Edukacja. Proces edukacyjny w szkołach zawodowych i wyższych może odbywać się w systemie nauki kontaktowej, ale pod warunkiem masowych badań na koronawirusa dla studentów i wykładowców. W lekcjach lub wykladach będzie mogło wziąć udział maksymalnie 10 uczniów lub studentów, zachowując odległość między sobą co najmniej 2 metrów. Jeśli lokale są większe i istnieje możliwość zapewnienia 10 m2 na osobę, to w zajęciach będzie mogły uczestniczyć grupy 11-30 uczniów lub studentów.

Edukacja nieformalna. Zajęcia edukacyjne w plenerze będzie można organizować w grupach do 25 uczniów, do 10 uczniów może uczestniczyć w zajęciach pod dachem, jeśli każdemu z nich zapewniono 10 m2 powierzchni. Te same warunki dotyczą nieformalnej edukacji dorosłych. Na obozach nie będzie mogło być więcej niż 15 osób w jednej grupie, zapewniając przy tym 5 m2. na osobę.

Wycieczki. Rząd zezwoli na wycieczki zarówno na otwartych, jak i w zamkniętych przestrzeniach z udziałem do 25 osób, pod warunkiem ich wstępnej rejestracji.

Pogrzeby. Proponuje się zwiększenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w pogrzebach i stypach do 50.

Cudzoziemcy. W celu promowania turystyki przyjazdowej rząd chce zezwolić na wjazd na terytorium Litwy wszystkim obcokrajowcom w pełni zaszczepionym szczepionkami uznawanymi przez Unię Europejską (dziś to: Jonson & Jonson, Pfizer, Moderna lub AstraZeneca). Ulgi dla cudzoziemców wejdą w życie dopiero od 31 maja ze względu na odmianę indyjską koronawirusa.