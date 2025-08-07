Wizz Air uruchamia nowe połączenia z Wilna do Krakowa

Regularne loty na trasie Wilno – Kraków będą realizowane cztery razy w tygodniu od nadchodzącej jesieni.

„Cieszymy się, że możemy dalej rozszerzać sieć połączeń na obszarze krajów bałtyckich, tym razem uruchamiając trasę między Wilnem a Krakowem. To połączenie odzwierciedla nasze długoterminowe zaangażowanie na Litwie oraz dążenie do oferowania pasażerom najniższych cen i najdogodniejszych rozkładów lotów” – powiedział Salvatore Gabriele Imperiale, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w „Wizz Air”.

Kraków – wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO – słynie z przepięknej starówki, dynamicznego życia kulturalnego oraz bogatych tradycji kulinarnych. Podróżni mogą odwiedzić Zamek na Wawelu, Halę Targową na Starym Mieście, historyczną dzielnicę żydowską Kazimierz lub po prostu spacerować urokliwymi uliczkami starego miasta.

Przypominamy, że trasę Wilno – Kraków regularnie obsługuje również linia lotnicza „Air Baltic”.