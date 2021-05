Wchodzą w życie nowe przepisy zakupu i rejestracji samochodu

SDK to unikalny 8-literowy kod, który jest przypisany do konkretnego właściciela samochodu i jest zmieniany za każdym razem, gdy pojazd jest sprzedawany innej osobie. Kod ten muszą posiadać wszystkie pojazdy silnikowe i przyczepy znajdujące się w kraju i będące własnością mieszkańców lub firm Litwy.

Według Sauliusa Šuminasa, zastępcy dyrektora generalnego Regitry, SDK automatycznie zostanie wygenerowany dla 1,9 miliona zarejestrowanych już pojazdów na Litwie i ich właściciele nie będą musieli podejmować żadnych działań w tym kierunku.

„Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na samo zadeklarowanie transakcji kupna-sprzedaży. Jedną z najważniejszych rzeczy jest tutaj oddzielenie rejestracji od zmiany właściciela. Jeśli do tej pory ktoś sprzedał samochód, wyrejestrował go, a dopiero potem zarejestrował go nowy właściciel, teraz będzie odwrotnie ”- powiedział S. Šuminas.

„Od teraz kupujący będzie musiał zadeklarować zakup, a sprzedawca będzie musiał sprawdzić poprawność danych i potwierdzić transakcję. Zostanie wygenerowany nowy SDK dla samochodu i dopiero wtedy osoba, która kupiła samochód, będzie mogła go zarejestrować – dodał.

Fot. Regitra

Otrzymanie SDK drogą elektroniczną jest bezpłatne a w Regitrze kosztuje 4,2 euro.

Darius Domarkas, szef Grupy ds. Polityki Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, powiedział BNS, że celem jest ograniczenie nielegalnej odsprzedaży samochodów zarejestrowanych na Litwie i sprowadzonych z zagranicy.

W przypadku samochodów zakupionych za granicą kod należy uzyskać jeszcze przed wjazdem na Litwę

Zdaniem D. Domarkasa większość transakcji kupna i sprzedaży samochodów na Litwie odbywa się za gotówkę, a kupujący samochody używane, aby zapłacić mniej za zakupiony samochód (bez dodatkowych opłat na rzecz skarbu państwa), zgadzają się w umowy wpisywać nie rzeczywistych sprzedawców samochodów, ale zagranicznego właściciela danego pojazdu.

„Po zakupie pojazdu od takiego sprzedawcy wydaje się, że transakcja odbywa się między obywatelem Unii Europejskiej a obywatelem Republiki Litewskiej, ponieważ faktyczna umowa kupna-sprzedaży jest sfałszowana” – powiedział przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zdaniem D. Domarkasa nie tylko zwiększa to tzw. szarą strefę, ale także utrudnia kupującemu odzyskanie pieniędzy gdy odkryje wady w samochodzie.

Dlatego przed sprowadzeniem auta zakupionego za granicą na Litwę, od teraz osoba sprowadzająca pojazd będzie musiała zgłosić się do „Regitry” i otrzymać kod deklaracji właściciela, w przeciwnym razie nie będzie miała prawa do importu pojazdu.

Według MSW bez kodu deklaracji właściciela obowiązuje odpowiedzialność administracyjna – grzywna w wysokości od 150 do 300 euro. W przypadku ponownego naruszenia – od 440 do 600 euro.

Regitra zwraca uwagę, że jeśli pojazd jest już na Litwie, ale jest wyrejestrowany lub nie jest jeszcze zarejestrowany, obowiązuje okres przejściowy do 31 lipca – właściciel będzie musiał otrzymać kod w ciągu trzech miesięcy. Jednak ten okres dotyczy tylko pojazdów, które nie zostały jeszcze sprzedane.

„Jeśli samochód jest na giełdzie lub informacja o nim jest umieszczona w ogłoszeniu sprzedaży, okres przejściowy jest nieważny” – powiedział S. Šuminas.

