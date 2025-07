Watykan zaostrza stanowisko wobec Izraela

W ubiegłym tygodniu izraelski atak na jedyną katolicką świątynię w Strefie Gazy wywołał ostry sprzeciw Watykanu. W reakcji na to zdarzenie, Stolica Apostolska zaostrzyła krytykę Izraela, obwiniając go o odpowiedzialność za działania wojenne. To wydarzenie zmienia ton dotychczasowej dyplomacji Watykanu, który od początku konfliktu starał się utrzymywać neutralność.