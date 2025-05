W Rudominie odbędą się Gry Obywatelskie z wyzwaniami w ekstremalnych sytuacjach

Departament Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego przy Ministerstwie Ochrony Kraju Litwy wspólnie z Samorządem rejonu wileńskiego organizuje Gry obywatelskie w Rudominie przy budynku Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca.

Celem wydarzenia jest edukowanie mieszkańców, by potrafili odpowiednio reagować w sytuacjach kryzysowych, łącząc i szkoląc ich w zakresie właściwego postępowania w różnych ekstremalnych warunkach oraz przekazując specjalistyczną wiedzę i umiejętności.

Dyrektor Departament Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego przy Ministerstwie Ochrony Kraju Litwy, Virginijus Vitalijus Vilkelis, zwrócił uwagę, że w obliczu kryzysu czy katastrofy najskuteczniejsi jesteśmy, gdy nie tylko wiemy, co robić, ale mamy też praktyczne umiejętności.

„Od pięciu lat stosujemy formułę gier, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy obywateli, którzy chcą wiedzieć, jak uczestniczyć w obronie kraju, zarówno zbrojnej, jak i cywilnej. W grze weźmie udział ponad dziesięć służb i organizacji, które pokażą konkretne metody i narzędzia, jak działać w sytuacjach kryzysowych oraz jak każdy z nas może przyczynić się do budowania państwa już teraz. Prowadząc szkolenia w podobnych tematach, widzimy ogromne zainteresowanie społeczne, więc Gry obywatelskie to doskonała okazja dla każdego obywatela, by nabyć nowe umiejętności i sprawdzić te już posiadane” – powiedział Departament Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego przy Ministerstwie Ochrony Kraju Litwy, Virginijus Vitalijus Vilkelis.

„Te gry to nie tylko ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu, ale także okazja do praktycznego zapoznania się z instytucjami i przetestowania swoich umiejętności w radzeniu sobie w ekstremalnych sytuacjach. To świetna okazja, by każdy obywatel doświadczył, co to znaczy działać wspólnie, stawić czoła realnym wyzwaniom i zdobyć cenne umiejętności. Zachęcam mieszkańców rejonu wileńskiego do rejestracji, tworzenia drużyn i udziału, ponieważ tylko razem możemy stać się silniejsi i lepiej przygotowani na różne wyzwania życiowe” – powiedział koordynator ds. młodzieży samorządu rejonu wileńskiego, Ernest Stelmach.