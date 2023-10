W niedzielę wybory w Polsce. W Wilnie chce zagłosować 335 osób

Na Litwie będzie można zagłosować w budynku Ambasady RP w Wilnie(ul. Šv. Jono 3.). Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 7:00 do 21:00 czasu lokalnego. W wyborach oraz referendum mogą wziąć udział tylko obywatele Polski, którzy wcześniej zarejestrowali się w tym okręgu wyborczym. Konsul RP Irmina Szmalec przypomina wszystkim, którzy zamierzają oddać swój głos o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu.

Głosy oddane za granicą będą doliczane do okręgu wyborczego nr 19 (do Sejmu) oraz okręgu wyborczego nr 44 (do Senatu) w Warszawie.

Polscy wyborcy w innych krajach

W sumie ponad 600 tys. Polaków zarejestrowało się w zagranicznych komisjach wyborczych, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych i referendum. W państwach Ameryki Łacińskiej, USA i Kanadzie głosowanie odbędzie się już w sobotę. Najwięcej chętnych do oddania głosu jest w Londynie, Berlinie i Monachium.

To rekord jeśli chodzi o zainteresowanie głosowaniem: osiem lat temu do wyborów zgłosiło się prawie 200 tys. Polaków, a przed czterema laty taką chęć wyraziło ok. 314 tys. osób; tym razem to ponad 608 tys. obywateli.

W związku z wyborami parlamentarnymi i referendum za granicą utworzono 417 obwodów, czyli niemal sto więcej niż podczas poprzednich wyborów parlamentarnych – podało MSZ. Wyborcy mogli dopisywać się do dogodnego ze względu miejsca pobytu obwodu głosowania do wtorku, m.in. za pomocą platformy e-wybory.

W środę MSZ poinformowało jednak o planowanej likwidacji obwodu głosowania w Tel Awiwie w związku tym, że Izrael znajduje się w stanie wojny z palestyńskim Hamasem. Wyborcy ze spisu w obwodzie nr 125 w Tel Awiwie mieli czas do czwartku, aby złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania, aby oddać głos w kraju.