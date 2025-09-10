W ciągu doby przechwycono osiem ładunków papierosów przemycanych balonami

Wspomniane ładunki zostały przejęte przez strażników w ciągu minionej doby na terenach rejonów: solecznickim, olickim, łoździejskim i jezioraskim.

Jak zwykle, do wszystkich ładunków były dołączone nadajniki GPS.

W związku z nielegalnym posiadaniem wyrobów akcyzowych funkcjonariusze VSAT prowadzą dochodzenie przedprocesowe.

W sumie w tym roku przejęto już 455 ładunków tytoniu przemycanych balonami z Białorusi do Litwy. Ponadto strażnicy zatrzymali w tym roku 86 osób podejrzanych o udział w kontrabandzie przewożonej drogą powietrzną, podczas gdy w ubiegłym roku było to 46 osób.

We wrześniu przejęto 43 balony z papierosami i urządzeniami GPS, w sierpniu — 33, w lipcu — 62, a w czerwcu — 17, co było najniższą liczbą.

Ostatnio balony z wyrobami tytoniowymi wysyłane z Białorusi są również przejmowane przez służby graniczne Polski i Łotwy.