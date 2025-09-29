Vytautas Landsbergis trafił do szpitala z powodu problemów zdrowotnych

Polityk został przyjęty do placówki w piątek, zgłaszając problemy z sercem. Jak podał sam Landsbergis, jego stan nie jest poważny, a lekarze przewidują, że zostanie wypisany najpóźniej w weekend.

„Mają mnie wypisać, może jutro, może pojutrze. Nic poważnego” – w wywiadzie dla portalu „15min” V. Landsbergis.

Z informacji uzyskanych przez portal wynika, że Landsbergis skontaktował się z lekarzami z powodu problemów z sercem, ale jego dolegliwości nie są uznawane za groźne. W tym roku to już kilka razy, kiedy wybitny polityk, przewodniczący Sejmu Ustawodawczego, zwrócił się o pomoc medyczną.

W 2023 roku to kolejny raz, kiedy były prezydent potrzebował pomocy medycznej. Wcześniej skarżył się na problemy zdrowotne, jednak zastrzegał, że jego stan nie jest poważny.