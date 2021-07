VRK wydała arkusze w celu zebrania podpisów w sprawie obniżenia poprzeczki referendalnej

Centralna Komisja Wyborcza (VRK) wydała w środę arkusze do zbierania podpisów grupie inicjatywnej, której celem jest zmniejszenie liczby podpisów wymaganych do ogłoszenia referendum z 300 do 100 tys. Podpis można złożyć także elektronicznie.