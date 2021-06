„Vilniaus Vandenys” zmienia ceny za wodę

Cena wody pitnej i usługa oczyszczania ścieków dla klientów spółki mieszkających w domach wielomieszkaniowych obniżona zostanie o 4 centy – do 1,32 euro (z VAT) za metr sześcienny. Dla domów indywidualnych cena ta wzrośnie o 1 cent do 1,29 euro (z VAT). Dla klientów biznesowych cena wzrośnie o 4 centy do 1,37 euro (z VAT) za metr sześcienny. Od sierpnia wejdą również w życie nowe taryfy na oczyszczanie ścieków o zwiększonym stopniu zanieczyszczenia i dla ścieków specyficznych.

Miesięczny koszt eksploatacji wodomierzy w mieszkaniach w budynkach wielomieszkaniowych zmniejszy się od sierpnia o 29 centów do 0,79 euro (z VAT), w domach indywidualnych cena spadnie o 62 centy do 0,64 euro (z VAT), a w domach wielomieszkaniowych lub spółdzielniach mieszkaniowych cena eksploatacyjna urządzeń pomiarowych na wejściu zmniejszy się o 2,35 euro do 2,15 euro (z VAT). Dla biznesu ten koszt operacyjny spadnie o 45 proc. Jeśli urządzenie pomiarowe nie jest zainstalowane lub jest własnością klienta, opłata miesięczna nie będzie obowiązywać.