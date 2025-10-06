Valdas Adamkus wciąż w szpitalu. Stan zdrowia ulega poprawie

„Stan zdrowia Jego Ekscelencji Valdasa Adamkusa ulega poprawie. Lekarze kontynuują zaplanowane leczenie, a prezydent pozostaje w szpitalu, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki” – głosi oświadczenie Klinik Santaros.

Były prezydent trafił do szpitala na koniec września z powodu infekcji.

Adamkus był ostatni raz hospitalizowany w marcu, kiedy przeszedł rutynowe badania profilaktyczne, a jego stan zdrowia był wówczas dobry. W styczniu trafił do szpitala po upadku w domu, doznając lekkich obrażeń.

Valdas Adamkus, który w 1998–2003 i 2004–2009 pełnił funkcję prezydenta Litwy, ma 98 lat.