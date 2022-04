Upamiętnienie walki z przemocą wobec lekarzy to wyjątkowy dzień do zapamiętania

„Myślę, że naprawdę to pomogłoby nam nie tylko zwracać uwagę na te problemy, gdy ktoś popełnia samobójstwo, ale co roku stale monitorować (sytuację – BNS) i podejmować działania” – Jurgita Sejonienė, jedna z jej inicjatorek, powiedziała, zgłaszając nowelizację ustawy o Szczególnych Dniach.

Zgodnie z projektem, 12 marca na Litwie będzie obchodzony jako Europejski Dzień przeciwko Przemocy wobec Lekarzy i Pracowników Zdrowia Osobistego.

Z taką propozycją wystąpiła sejmowa komisja ds. zapobiegania przemocy i samobójstwom.

„Wielokrotnie dyskutowaliśmy o mobbingu w opiece zdrowotnej. Oczywiście dziedzina ta nie jest wyjątkowa w tym sensie, że nie tylko osoby pracujące w osobistej opiece zdrowotnej doświadczają mobbingu, cokolwiek to jest, poziomego, pionowego lub z powodu ich naturalnych, normalnych relacji z pacjentami. Ale najwyraźniej wyraźniejszy niż w innych dziedzinach usług publicznych. W rzeczywistości znamy wiele głośnych przypadków, kiedy niestety z tych powodów pracownicy służby zdrowia popełniali samobójstwo” – powiedziała w Sejmie J. Sejonienė.

„Robotnik” Vytautas Gapšys zastanawiał się, co zmieniłoby zapis takiego dnia w prawie.

„Czy naprawdę musimy to zapewnić przez prawo? Naprawdę możemy upamiętnić te dni. Co zmieni rejestracja tego w prawie? Następnie dodamy wszystkie dni, będzie jeszcze dziesięć sugestii. Wydaje mi się, że to już przesada. Z pewnością jest to Europejski Dzień Eliminacji Przemocy wobec Lekarzy i Pracowników Ochrony Zdrowia. Czy trzeba to robić zgodnie z prawem i w związku z tym marnować dodatkowy czas?” – powiedział.

Lista pamiętnych dni Litwy zawiera 72 pozycji.