Turgiele zapraszają na obchody Święta Matki Boskiej Zielnej

Obchody rozpoczną się o godz. 9.00 mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach.

O godz. 11.00 na boisku Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego odbędzie się koncert plenerowy, w którym wystąpią:

Zespół Folklorystyczny „Turgielanka”,

Zespół Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki”,

Kapela „Noragas”,

Zespół „Bartnicky” z Polski,

Zespół „Stars Band”.

Wydarzenie organizują: Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach, starostwo w Turgielach oraz Sala Imprez w Turgielach. Impreza jest finansowana przez Samorząd Rejonu Solecznickiego.