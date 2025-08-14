Znad Wilii

Turgiele zapraszają na obchody Święta Matki Boskiej Zielnej

W piątek, 15 sierpnia, w Turgielach (rejon solecznicki) odbędą się uroczystości z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – jednego z najważniejszych świąt maryjnych w tradycji katolickiej, znanego również jako Święto Matki Boskiej Zielnej.

zw.lt
Turgiele zapraszają na obchody Święta Matki Boskiej Zielnej

fot. salcininkaikultura.lt

Obchody rozpoczną się o godz. 9.00 mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach.

O godz. 11.00 na boisku Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego odbędzie się koncert plenerowy, w którym wystąpią:

  • Zespół Folklorystyczny „Turgielanka”,
  • Zespół Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki”,
  • Kapela „Noragas”,
  • Zespół „Bartnicky” z Polski,
  • Zespół „Stars Band”.

Wydarzenie organizują: Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach, starostwo w Turgielach oraz Sala Imprez w Turgielach. Impreza jest finansowana przez Samorząd Rejonu Solecznickiego.

PODCASTY I GALERIE