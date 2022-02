Studniówka 2022 w Syrokomli

„Należymy do pokolenia Z, które jako pierwsze doświadczyło rewolucji w systemie edukacji – nauczanie zdalne!” – 64. promocja.

„Nie znamy życia bez Internetu i social mediów. Jesteśmy otwarci i twórczy. Naszymi głównymi cechami są mobilność, szybka reakcja na zmiany i realistyczne podejście do życia. Najbardziej charakterystyczną cechą pokolenia Z jest to, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które od najmłodszych lat ma dostęp do nowoczesnych technologii, przede wszystkim internetu i smartphone’ów — niektórzy mówią nawet, że dla Gen Z życie wirtualne jest ważniejsze niż realne.”

Ale czy świat wirtualny nie stawia przed pokoleniem Z pytań egzystencjalnych, pytań dotyczących życia, wszechświata i całej reszty? Jak wygląda człowiek z wysokości gwiazd? Jak brzmi odpowiedź na pytanie o tajemnicę bytu? Kto lub co rządzi światem?

Na tego rodzaju pytania szukali odpowiedzi w przedstawieniu. Przedstawieniu, które oparli na tekstach noblistów polskich w dziedzinie literatury: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Olgi Tokarczuk oraz na tekstach współczesnych poetów polskich. Także wykorzystali piosenki Piotra Rubika.

Bardzo ich ucieszyła niespodzianka – prezent od wicemer Edyty Tamošiūnaitė. Otrzymali wejściówki na lodowisko.