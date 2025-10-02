Stan zdrowia byłego prezydenta stabilny, jednak pozostaje on w szpitalu

„Stan zdrowia Jego Ekscelencji Valdasa Adamkusa jest stabilny, jednak na podstawie zaleceń lekarzy konieczna jest dalsza hospitalizacja. Prezydent pozostanie w Santaros Klinikos do przyszłego tygodnia” – głosi komunikat Szpitala Santaros.

Były prezydent, Valdas Adamkus trafił do szpitala w ubiegłym tygodniu z powodu infekcji.

To nie pierwsza hospitalizacja byłego prezydenta w tym roku. W marcu przeszedł rutynowe badania, a jego stan zdrowia był wówczas dobry. W styczniu trafił do szpitala po upadku w domu, doznając urazów.

Valdas Adamkus pełnił urząd prezydenta Litwy przez dwie kadencje: od 1998 do 2003 roku i ponownie od 2004 do 2009 roku. Ma 98 lat.