Spektakl „W Małym Dworku” na scenie DKP

Należąca do XX wiecznej polskiej klasyki dramaturgicznej sztuka Witkacego (Stanisława Ignacego Witkiewicza) z roku 1921, jawi się jako ironiczny komentarz do sielsko-wiejskiej tradycji której symbolem jest „mały, zaciszny, ukryty w drzewach dworek”, a którą żyła literatura polska od zarania. Toczy się tu życie bez ciekawości życia i bez głębszego zainteresowania czymkolwiek. Jego treścią jest powolne, leniwe i beznamiętne przeżuwanie bieżących zdarzeń w rytmie wyznaczanym porami codziennych posiłków. Najbardziej niezwykłe i drastyczne fakty przyjmuje się tu do wiadomości bez specjalnego zdziwienia, a nawet z ledwie maskowaną obojętnością. Większego zdziwienia nie wywołuje tu nawet pojawienie się ducha zmarłej pani domu, powracającej z zaświatów jak z jakiejś banalnej podróży, by dokończyć swoje sprawy na ziemi. Sytuacja nierzeczywista, ale opowiedziana przez Witkacego zgoła realistycznie i do tego potraktowana pastiszowo. Surrealistyczna treść staje się opowieścią o normalności człowieka w nienormalnym świecie…



Reżyseria: Jan BUCHWALD

Scenografia i autor plakatu: Wojciech STEFANIAK

Kostiumy: Greta SUBATAVIČIŪTĖ

Choreografia: Tatjana SEDUNOVA

Kierownik artystyczny: Irena LITWINOWICZ

Obsada

Dyapanazy Nibek Mirosław SZEJBAK Zosia Agnieszka STACHOWSKA Amelka Stela MAŁYSZKO Jęzory Pasiukowski Roman NIEDŹWIECKI Aneta Wasiewiczówna Gabriela BŁAŻEWICZ Anastazja Nibek Teresa SAMSONOW Ignacy Kozdroń Dariusz PIOTROWICZ Józef Maszejko Jerzy SZYMANEL Urszula Stechło Renata SZYMANEL

Przedstawienie odbędzie się 4 maja 2025 r. o godz. 17:00

w sali teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie

(ul. Naugarduko 76, Wilno, wejście od ul. Kauno)

