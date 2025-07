Sikorski na Polonia Camp: Polska daje możliwości, których nie ma w innych krajach

Podczas wystąpienia Sikorski zwrócił uwagę na to, że to, w jaki sposób Polska będzie postrzegana na świecie, jest ściśle związane z tym, jak będzie przedstawiała ją Polonia.

– Ważne jest myślenie i liczy się to, że chcecie pamiętać, skąd jesteście, i że chcecie być mostem między światem, w którym żyjecie, a światem, o którym słyszeliście od rodziców – powiedział szef MSZ.

Zwracając się do uczestników wydarzenia podkreślił, że mają powody do dumy z tego, że są Polakami.

Sikorski zwrócił uwagę, że wydarzenie Polonia Camp to idealna okazja do tego, by jego uczestnicy dowiedzieli się więcej o kraju swojego pochodzenia i być może poważniej rozważyli związanie z nią swojego dorosłego życia.

– Podczas Polonia Camp dowiecie się o możliwościach, które oferuje Wam Rzeczpospolita – powiedział szef MSZ.

– Chcemy, żebyście mogli brać udział w polskim życiu kulturalnym i naukowym – zaznaczył.

Minister zaznaczył, że „Polska daje wiele możliwości, których nie ma w innych krajach”.

– Zachęcam, żebyście tutaj szukali dróg najlepszych dla siebie zgodnie z waszymi zainteresowaniami, aspiracjami, temperamentem i zdolnościami. Biznes, studia, wolontariat, służba państwowa – to tylko niektóre z możliwości zaangażowania się – podkreślił szef MSZ.

Organizatorem Polonia Camp jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przy wsparciu Senatu RP, a do udziału zostały zaproszone osoby w wieku 18–30 lat mieszkające poza granicami Polski (z wyłączeniem Federacji Rosyjskiej) identyfikujące się jako osoby polskiego pochodzenia, które chcą pielęgnować swoją tożsamość narodową. Pierwszą edycję tego wydarzenia zainaugurowała w czwartek marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska w czwartek wieczorem na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na wydarzenie, które odbywa się na kampusie SGGW w Warszawie, przybyło ponad tysiąc uczestników z 46 krajów. Dla młodej Polonii przygotowano szereg warsztatów i paneli dyskusyjnych, które poprowadzą przedstawiciele ze świata polityki, kultury i sportu.

Wśród gości specjalnych będą m.in. Jurek Owsiak, prof. Jerzy Bralczyk, mistrzyni świata w kickboxingu Iwona Guzowska czy prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. W sobotę ponownie, tym razem jako panelistka, pojawi się Kidawa-Błońska.

Przewidziane są także rozmowy o literaturze z udziałem Michała Rusinka, Wojciecha Jagielskiego i Agaty Passent. Na Polonia Camp 2025 odbędą się warsztaty kulinarne z udziałem Kuby Kuronia, jak również zajęcia sportowe prowadzone przez olipijkę Małgorzatę Hołub-Kowalik. W wydarzeniu weźmie udział sędzia piłkarski Szymon Marciniak, który poza wykładem poprowadzi również mecz z udziałem uczestników.