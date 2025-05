Sezon urazów rozpoczęty: co warto wiedzieć o aktywnym wypoczynku?

Wzrost urazów w okresie wiosennym

Lekarz rodzinny Paulius Jacevičius mówi, że wraz z cieplejszymi dniami najczęściej wzrasta liczba urazów związanych z aktywnością na świeżym powietrzu.

„Zaczynamy korzystać z rowerów, deskorolek, hulajnóg, a także częściej uprawiamy sporty zespołowe – gramy w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną. Podczas tych aktywności często dochodzi do naciągnięć więzadeł w stawach, otarć łokci i kolan. W przypadku poważniejszych kontuzji, zwłaszcza gdy nie używa się środków ochrony, mogą wystąpić także złamania kończyn” – zauważa lekarz rodzinny.

Zagrożenia zarówno na świeżym powietrzu, jak i w sali sportowej

Według niego, urazy mogą wystąpić zarówno podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, jak i podczas ćwiczeń na siłowni. Korzystając ze sprzętu siłowni, urazy często zdarzają się w wyniku niewłaściwego doboru wagi lub błędnego używania maszyn. W takich przypadkach najczęściej dochodzi do naciągnięć mięśni i więzadeł, uszkodzeń stawów, czy przepuklin.

Zauważa także, że w strefach do ćwiczeń na świeżym powietrzu zazwyczaj korzysta się z masy ciała, dlatego urazy najczęściej wynikają z nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń. Często zdarzają się otarcia, siniaki, a podczas korzystania z urządzeń do gimnastyki na świeżym powietrzu mogą wystąpić upadki z większej wysokości, które prowadzą do poważniejszych złamań i urazów głowy.

„Zagrożenie mogą stanowić różne czynniki. Często z powodu zmieniających się warunków atmosferycznych powierzchnie urządzeń do ćwiczeń mogą być wilgotne, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia się podczas ćwiczeń. Nierówna, twarda nawierzchnia boisk zwiększa ryzyko skręcenia kostki, czy doznania silniejszych otarć lub złamań. Z powodu warunków atmosferycznych, szczególnie w upalne, słoneczne dni, mogą wystąpić udary słoneczne czy odwodnienie” – tłumaczy Paulius Jacevičius.

Jak unikać kontuzji?

Lekarz przypomina, że aby uniknąć urazów, każdą sesję sportową, niezależnie od miejsca, należy rozpocząć od odpowiedniej rozgrzewki. W przypadku wyższego ryzyka kontuzji ważne jest noszenie odpowiednich środków ochrony.

„Korzystając z urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, należy ocenić ich stan techniczny i upewnić się, że nie są uszkodzone po wcześniejszym użyciu. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na nawierzchnię – czy nie jest śliska lub wilgotna, szczególnie korzystając z urządzeń gimnastycznych na świeżym powietrzu. Zaleca się ćwiczyć nie w pojedynkę – w razie wypadku ktoś bliski będzie mógł udzielić pomocy” – dodaje P. Jacevičius.

Indrė Veličkienė, kierownik działu produktów i rozwoju w „PZU Lietuva Life Insurance”, mówi, że wiosną, kiedy ludzie stają się bardziej aktywni, naturalnie wzrasta także ryzyko kontuzji – zarówno podczas uprawiania sportu, jak i podczas wędrówek czy prac na świeżym powietrzu. Niemniej jednak zaznacza, że same środki ostrożności lub ochrony mogą nie wystarczyć, by w pełni zabezpieczyć się przed kontuzjami.

„Choć wielu ludzi wiąże kontuzje ze śliskimi nawierzchniami, śniegiem czy złymi warunkami pogodowymi, wiosną warto pomyśleć także o ochronie: nie tylko o kaskach czy ochraniaczach, ale także o zabezpieczeniu finansowym na wypadek wypadku. Po urazie często potrzebne są nie tylko leczenie medyczne, ale i dodatkowe środki, które przyspieszają i ułatwiają proces zdrowienia, a te mogą wiązać się z niemałymi kosztami. W przypadku kontuzji osoba poszkodowana zazwyczaj potrzebuje różnych leków i maści przeciwbólowych i przeciwzapalnych, ortez ortopedycznych, suplementów wzmacniających organizm, usług rehabilitacyjnych, czy dodatkowych środków przyspieszających leczenie w domu, takich jak specjalne poduszki poprawiające krążenie, kompresy chłodzące lub grzewcze. Im poważniejszy uraz, tym większe wydatki, dlatego aktywnie spędzając czas na świeżym powietrzu, warto rozważyć ubezpieczenie od kontuzji” – mówi I. Veličkienė.

„Nawet drobne, nieoczekiwane kontuzje mogą poważnie zaburzyć codzienne życie – trzeba wziąć wolne od pracy lub pracować z domu, przez pewien czas nie można prowadzić samochodu – wypłata ubezpieczenia zmniejsza te troski” – dodaje.

Obserwowanie kontuzjowanego miejsca

Lekarz P. Jacevičius mówi, że drobne stłuczenia lub otarcia, które wystąpiły podczas ćwiczeń, można monitorować i leczyć w domu. Po niewielkim urazie należy schładzać obrzęki, a w przypadku niewielkiego krwawienia oczyścić i opatrzyć rany. Jeśli ból jest niewielki, można go złagodzić odpowiednimi lekami bez recepty.

Mimo to, przypomina, że należy obserwować obrzęk, trudności w poruszaniu się oraz zmiany stanu zdrowia. W przypadku silnego bólu lub braku poprawy, należy skontaktować się z lekarzem.