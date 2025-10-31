Senat RP ogłasza konkurs „Senat – Polonia 2026”

– Ogłaszam dziś nową edycję konkursu dla Polonii. Jestem dumna, że robimy to w Senacie po raz trzeci – po długiej przerwie. Mam nadzieję, że ta edycja spotka się z tak samo dużym zainteresowaniem jak poprzednie – powiedziała marszałek.
Transparentność i rozliczalność środków
Marszałek przypomniała, że w poprzedniej edycji do podziału było ponad 70 mln zł, a napłynęły wnioski na ponad 300 mln zł; ponad sto organizacji otrzymało wsparcie. Zapewniła o zasadach kontroli:
– Konkurs jest transparentny, a oferty oceniają niezależni eksperci pod kontrolą senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Sprawdzamy każdą wydaną złotówkę, a wszystkie źle wydane środki będą musiały zostać zwrócone do Kancelarii Senatu.
Polonia Camp i Młodzieżowa Rada ds. Polonii
Za „najbardziej spektakularny sukces” tegorocznej edycji uznano Polonia Camp – spotkanie ponad tysiąca młodych przedstawicieli Polonii w Warszawie.
– Po rozmowach z młodymi uczestnikami Senat postanowił powołać Młodzieżową Radę do Spraw Polonii, aby głos młodego pokolenia był lepiej słyszalny – dodała Kidawa-Błońska.
Uproszczenia w naborze i projekty dwuletnie
Marszałek zapowiedziała uproszczenia w procedurach oraz nowość: od tej edycji można zgłaszać projekty dwuletnie w dwóch obszarach:
- wspieranie organizacji polonijnych,
- rozwój i profesjonalizacja mediów polonijnych.
– Media i Domy Polonii działają w sposób ciągły. Horyzont dwuletni ułatwia planowanie i zapewnia stabilność – wyjaśniła.
Kierunki tematyczne konkursu
Koordynator Robert Tyszkiewicz przedstawił strukturę trzeciej edycji konkursu „Senat – Polonia”: sześć kierunków tematycznych – cztery w trybie rocznym (realizacja przez cały 2026 r.) i dwa w trybie dwuletnim (2026–2027).
Wśród obszarów rocznych wymienił m.in.:
- aktywność obywatelską i społeczną Polaków za granicą (zaangażowanie w życie społeczne kraju zamieszkania, aktywność samorządową, kulturalną, samopomocową),
- zachowanie dziedzictwa narodowego i promocję kultury polskiej,
- organizację światowego spotkania młodzieży polonijnej (wydzielone jako osobny kierunek, w duchu priorytetu aktywizacji młodego pokolenia).
– Zapraszamy media polonijne do składania ambitnych wniosków; to kluczowa sfera dla komunikacji i integracji środowisk – podkreślił Tyszkiewicz.
Dodał, że być może w 2026 r. uda się nieco zwiększyć budżet konkursu (decyzje budżetowe jeszcze nie zapadły).
Harmonogram i zasady naboru
- Rejestracja i nabór: od 30 października do 10 grudnia 2025 r.
- Aplikacja: przez system roGRANT (informacje i instrukcje w zakładce „Konkurs Senat – Polonia 2026” na stronie Senatu).
- Planowany termin rozstrzygnięć i umów: do marca 2026 r. – tak, by środki mogły być wydatkowane jak najszybciej.
- Wysokość dotacji (projekty roczne): 30 tys. – 500 tys. zł.
- Wkład własny: co najmniej 5% całkowitego kosztu zadania.
- Koszty administracyjne: maksymalnie 9% kwoty wnioskowanej dotacji.
Wsparcie dla oferentów
– Biuro Polonijne zorganizuje szkolenia i spotkania informacyjne online, by pomóc w prawidłowym przygotowaniu ofert. Terminy zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych i na stronie Senatu – zapowiedział koordynator.
Na zakończenie marszałek podkreśliła znaczenie współpracy:
– Chcemy, żeby Polonia była naszą siłą i najlepszym ambasadorem Polski na świecie. Czekamy na dobre, ciekawe wnioski i liczymy na Państwa kreatywność.