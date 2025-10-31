Senat RP ogłasza konkurs „Senat – Polonia 2026”

– Ogłaszam dziś nową edycję konkursu dla Polonii. Jestem dumna, że robimy to w Senacie po raz trzeci – po długiej przerwie. Mam nadzieję, że ta edycja spotka się z tak samo dużym zainteresowaniem jak poprzednie – powiedziała marszałek.

Transparentność i rozliczalność środków

Marszałek przypomniała, że w poprzedniej edycji do podziału było ponad 70 mln zł, a napłynęły wnioski na ponad 300 mln zł; ponad sto organizacji otrzymało wsparcie. Zapewniła o zasadach kontroli:

– Konkurs jest transparentny, a oferty oceniają niezależni eksperci pod kontrolą senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Sprawdzamy każdą wydaną złotówkę, a wszystkie źle wydane środki będą musiały zostać zwrócone do Kancelarii Senatu.

Polonia Camp i Młodzieżowa Rada ds. Polonii

Za „najbardziej spektakularny sukces” tegorocznej edycji uznano Polonia Camp – spotkanie ponad tysiąca młodych przedstawicieli Polonii w Warszawie.

– Po rozmowach z młodymi uczestnikami Senat postanowił powołać Młodzieżową Radę do Spraw Polonii, aby głos młodego pokolenia był lepiej słyszalny – dodała Kidawa-Błońska.

Uproszczenia w naborze i projekty dwuletnie

Marszałek zapowiedziała uproszczenia w procedurach oraz nowość: od tej edycji można zgłaszać projekty dwuletnie w dwóch obszarach:

wspieranie organizacji polonijnych,

rozwój i profesjonalizacja mediów polonijnych.

– Media i Domy Polonii działają w sposób ciągły. Horyzont dwuletni ułatwia planowanie i zapewnia stabilność – wyjaśniła.

Kierunki tematyczne konkursu

Koordynator Robert Tyszkiewicz przedstawił strukturę trzeciej edycji konkursu „Senat – Polonia”: sześć kierunków tematycznych – cztery w trybie rocznym (realizacja przez cały 2026 r.) i dwa w trybie dwuletnim (2026–2027).

Wśród obszarów rocznych wymienił m.in.:

aktywność obywatelską i społeczną Polaków za granicą (zaangażowanie w życie społeczne kraju zamieszkania, aktywność samorządową, kulturalną, samopomocową),

zachowanie dziedzictwa narodowego i promocję kultury polskiej,

organizację światowego spotkania młodzieży polonijnej (wydzielone jako osobny kierunek, w duchu priorytetu aktywizacji młodego pokolenia).

– Zapraszamy media polonijne do składania ambitnych wniosków; to kluczowa sfera dla komunikacji i integracji środowisk – podkreślił Tyszkiewicz.

Dodał, że być może w 2026 r. uda się nieco zwiększyć budżet konkursu (decyzje budżetowe jeszcze nie zapadły).

Harmonogram i zasady naboru

Rejestracja i nabór: od 30 października do 10 grudnia 2025 r.

Aplikacja: przez system roGRANT (informacje i instrukcje w zakładce „Konkurs Senat – Polonia 2026” na stronie Senatu).

Planowany termin rozstrzygnięć i umów: do marca 2026 r. – tak, by środki mogły być wydatkowane jak najszybciej.

Wysokość dotacji (projekty roczne): 30 tys. – 500 tys. zł.

Wkład własny: co najmniej 5% całkowitego kosztu zadania.

Koszty administracyjne: maksymalnie 9% kwoty wnioskowanej dotacji.

Wsparcie dla oferentów

– Biuro Polonijne zorganizuje szkolenia i spotkania informacyjne online, by pomóc w prawidłowym przygotowaniu ofert. Terminy zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych i na stronie Senatu – zapowiedział koordynator.

Na zakończenie marszałek podkreśliła znaczenie współpracy: