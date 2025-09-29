Rusza nabór wniosków do konkursu „Wzmocnienie struktur i mediów polonijnych 2025”

Konkurs podzielony został na dwa obszary:

Obszar I – wsparcie organizacji działających na rzecz Polaków w kryzysie na świecie

Obszar II – rozwijanie struktur organizacji polonijnych i media polonijne

i skierowany jest do organizacji polonijnych oraz polskich organizacji na Wschodzie zarejestrowanych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego RP – nie dotyczy organizacji z Polski.

Nabór wniosków trwa do dnia 1 października 2025 roku. Fundacja zastrzega sobie możliwość przedłużenia naboru.

Tak jak w poprzednich latach, zachęcamy Państwa do składania wniosków związanych z aktywizacją środowisk polonijnych, szczególnie młodzieży, promocją języka polskiego czy działań popularyzujących polską kulturę i historię na świecie, w tym promocję rocznic historycznych związanych z dziejami Narodu Polskiego.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zapoznanie się z pełną informacją o konkursie, a także z regulaminem konkursowym dostępnym tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ogloszenie-konkursu-wzmocnienie-struktur-i-mediow-polonijnych-2025

Wnioski przyjmujemy na załączonych poniżej formularzach:

które wypełnione i podpisane należy wysłać na adres e-mailowy: [email protected]

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem email: [email protected]