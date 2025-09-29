Rusza nabór wniosków do konkursu „Wzmocnienie struktur i mediów polonijnych 2025”

Konkurs podzielony został na dwa obszary:
- Obszar I – wsparcie organizacji działających na rzecz Polaków w kryzysie na świecie
- Obszar II – rozwijanie struktur organizacji polonijnych i media polonijne
i skierowany jest do organizacji polonijnych oraz polskich organizacji na Wschodzie zarejestrowanych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego RP – nie dotyczy organizacji z Polski.
Nabór wniosków trwa do dnia 1 października 2025 roku. Fundacja zastrzega sobie możliwość przedłużenia naboru.
Tak jak w poprzednich latach, zachęcamy Państwa do składania wniosków związanych z aktywizacją środowisk polonijnych, szczególnie młodzieży, promocją języka polskiego czy działań popularyzujących polską kulturę i historię na świecie, w tym promocję rocznic historycznych związanych z dziejami Narodu Polskiego.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zapoznanie się z pełną informacją o konkursie, a także z regulaminem konkursowym dostępnym tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ogloszenie-konkursu-wzmocnienie-struktur-i-mediow-polonijnych-2025
Wnioski przyjmujemy na załączonych poniżej formularzach:
- Formularz wniosku z Obszaru I – wsparcie organizacji działających na rzecz Polaków w kryzysie na świecie do pobrania:
POMOC CHARYTATYWNA – FORMULARZ WNIOSKU
- Formularze wniosku z Obszaru II – rozwijanie struktur organizacji polonijnych i media polonijne dostępne do pobrania:
DOFINANSOWANIE MEDIÓW POLONIJNYCH – FORMULARZ WNIOSKU
BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI – FORMULARZ WNIOSKU
które wypełnione i podpisane należy wysłać na adres e-mailowy: [email protected]
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem email: [email protected]