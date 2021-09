Ruch uliczny i transport publiczny podczas „Rimi Vilnius Marathon 2021”

Jakie zmiany w ruchu drogowym są planowane?

12 września od godz. 01.00 w nocy do godz. 12.00 tego samego dnia zakaz ruchu drogowego obowiązywać będzie w Wołokumpiach i na Zwierzyńcu na trasie maratonu a od godziny 03.00 obowiązywać będzie zakaz ruchu na całej trasie maratonu, z wyjątkiem dzielnicy Stare Miasto, a od godziny 05.00 na całej trasie maratonu. Ruch w dzielnicy Wołokumpie bedzie zabroniony do godz. 12.00, a na pozostałych odcinkach trasy maratonu do godz. 19.00.



W dniu 12 września w godzinach od 01.00 do 19.30 obowiązywać będzie zakaz ruchu na ulicach T. Vrublevskio i Šventaragio. Ruch komunikacji miejskiej na ulicach T. Vrublevskio i Šventaragio do godz. 21.00 będzie skierowany na inne trasy.



Jak zmieni się ruch transportu publicznego?



W dniu 12 września w godzinach od 5.00 do 19.00 na całej trasie maratonu zostanie wprowadzony zakaz ruchu komunikacji miejskiej, a także zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu niektórych autobusów i zostaną postawione tymczasowe przystanki.



W dniu 12 września do godz. 12.00 nastąpią zmiany w trasach:

– Trasy autobusów 5G,114.: od ulicy Kareivių autobusy będą kursować ulicą Žirmūnų, mostem Šilo, ulicą Antakalnio do Saulėtekis. Powrót tą samą trasą. Trasa autobusu 114 zostanie skrócona do ronda Antakalnis.



W dniu 12 września do godz. 19.30 nastąpią następujące zmiany:

– Trasy linii autobusowych: 1G, 3G, 6G, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88,

– Trasy trolejbusów nr 2, 3, 4, 6, 17.



W dniu 12 września do godz. 21.00 zmianie ulegną:

– trasy autobusów linii 11, 10, 33 i 89.



W dniu 12 września autobusy nie będą kursować:

– Autobusy linii 15 do godziny 13:00.

– Trolejbusy na trasach 10 i 12 nie będą kursować do godziny 19:30.



Dla wygody pasażerów, przy moście w Zurmunach, bliżej ronda na ul. Olandų (w obu kierunkach), zostaną zainstalowane tymczasowe przystanki komunikacji miejskiej. Z przystanków tych będą korzystać autobusy linii 1G, 6G, 10, 33, 40, 43, 46, 53, 88 i 89 oraz trolejbusy linii 2, 4 i 17.

