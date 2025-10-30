Ruch na lotnisku w Wilnie czasowo zawieszony z powodu balonów

Odloty i przyloty zawieszono o godz. 20.10 (19.10 czasu polskiego).

„Ograniczenia w ruchu powietrznym pozostaną w mocy do godz. 23.10” (22.10 czasu polskiego) – napisano w komunikacie na profilu wileńskiego lotniska na Facebooku.

Litwa zmaga się z incydentami z udziałem balonów meteorologicznych i przemytniczych. Z powodu wtargnięć w przestrzeń powietrzną Litwy balonów znad Białorusi w ciągu minionego tygodnia wileńskie lotnisko było zamykane cztery razy. W reakcji na te prowokacje Litwa zamknęła w środę granicę lądową z Białorusią na miesiąc.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w środę, że Unia Europejska jest gotowa nałożyć na Białoruś kolejne sankcje, jeśli ta nie skończy ze swoimi „hybrydowymi działaniami” przeciw Litwie. Wtargnięcia balonów w litewską przestrzeń powietrzną grożą destabilizacją państwa UE – zaznaczyła.