Resort transportu i komunikacji: ponad tysiąc pasażerów z Połągi i Kowna dotarło do Wilna

Minister Jūras Taminskas zaznaczył, że aby minimalizować zakłócenia w ruchu, organizowane są przewozy pasażerów autobusami z lotnisk do pierwotnych miejsc docelowych.

„Bezpieczeństwo lotów jest naszym priorytetem, a fakt, że wszystkie dotknięte loty odbyły się bezpiecznie, potwierdza skuteczność naszych algorytmów i współpracy międzyinstytucjonalnej” – czytamy w komunikacie prasowym wypowiedź ministra transportu i komunikacji Litwy, Jurasa Tuminskasa.

Przez trzy noce z rzędu, z powodu balonów meteorologicznych wykorzystywanych do przemytu kontrabandy, tymczasowo wstrzymywano ruch lotniczy na lotnisku w Wilnie, a w sobotnią noc również na lotnisku w Kownie.

Zgodnie z informacjami resortu, gdy loty są ograniczane, samoloty są tymczasowo kierowane do innych lotnisk na Litwie lub krajach sąsiednich, a załoga samolotu samodzielnie decyduje, na którym lotnisku lądować, uwzględniając ilość paliwa, techniczne zaplecze lotniska oraz plan lotu.

Przypomnijmy, że w wyniku wykorzystywania balonów meteorologicznych do przemytu papierosów z Białorusi, w miniony weekend na Litwie czterokrotnie zamknięto lotniska, co wpłynęło na 112 lotów i ponad 16,5 tys. pasażerów.

Ostatni raz lotnisko w Wilnie zostało zamknięte prawie na siedem godzin – od niedzielnego wieczora do poniedziałkowego poranka. Ograniczenia te wpłynęły na 47 lotów i ponad 7 tys. pasażerów.