Rektor Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza na protest społeczności kultury

W opublikowanym 1 października komentarzu na LRT.lt rektor podkreślił, że odporność państwa opiera się nie tylko na bezpieczeństwie, lecz także na zaufaniu do instytucji, autorytecie ekspertów i krytycznym myśleniu. Zaapelował o słuchanie głosu środowisk profesjonalnych i o decyzje „w duchu państwowym”, służące dobru wspólnemu, zaznaczając, że społeczność kultury broni interesu państwa.

Zaproszenie rektora

Szanowni Członkowie Wspólnoty,

Zapraszam w niedzielę o godz. 14.00 na trzecie zgromadzenie wspólnoty kultury – wydarzenie protestacyjne, które odbędzie się na Wielkim Dziedzińcu Uniwersytetu Wileńskiego. W programie przewidziano wykonanie poematu symfonicznego „Morze” Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, a także występ folklorystycznego zespołu VU „Ratilio”.

Przywódcy polityczni muszą podejmować decyzje, które wzmacniają państwowość i budują zaufanie społeczne. Sukces każdej wspólnoty politycznej zależy od zaufania do instytucji. Niemniej ważne jest jednak zaufanie do nas samych – że potrafimy uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i mieć na nie wpływ.

Zaufaniu nie służy obojętność wobec opinii środowisk zawodowych. Teraz jest czas, aby słuchać siebie nawzajem i myśleć w kategoriach państwa. Wspólnota kultury wyraża uzasadnione oczekiwanie: broni nie własnych interesów, lecz interesu państwa. Dlatego zachęcam do wsparcia tej inicjatywy wspólnoty kultury.

