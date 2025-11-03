Raport NVSC: 68 osób hospitalizowanych, dwa zgony z powodu COVID-19

W ubiegłym tygodniu do szpitali trafiło także 10 osób chorych na grypę, jednak nie odnotowano żadnych przypadków śmiertelnych.

Z danych NVSC wynika, że w poprzednim tygodniu wskaźnik zachorowań na grypę, ostre infekcje górnych dróg oddechowych (OITD) oraz COVID-19 wyniósł 949,1 przypadków na 100 tys. mieszkańców, co stanowi spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia, gdy wskaźnik ten wynosił 1039,8 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

W tym samym okresie poprzedniego sezonu wskaźnik zachorowań wyniósł 878,1 przypadku na 100 tys. mieszkańców.

W poprzednim tygodniu najniższy wskaźnik zachorowań odnotowano w rejoniec telszańskim, wynoszący 749,1 przypadku na 100 tys. mieszkańców, a najwyższy w rejonie wileńskim, gdzie wyniósł 1049,4 przypadku na 100 tys. mieszkańców.

Żaden z samorządów nie osiągnął poziomu epidemicznego.