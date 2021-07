Radni z Solecznik nie poparli utworzenia w Dziewieniszkach ośrodka dla migrantów .

Radni postanowili również wystąpić do rządu i MSW z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji i wybór innej, bardziej odpowiedniej lokalizacji, która nie zagraża bezpieczeństwu ludności i nie pogarsza sytuacji miejscowych mieszkańców, poinformowali radni.

„Moje stanowisko jest kategoryczne w odniesieniu do utworzenia ośrodka w Dziewieniszkach, moje stanowisko jest jednoznaczne. Jeśli chodzi o współpracę jesteśmy gotowi do niej, tak jak dotychczas. Najlepiej jak potrafimy, będziemy świadczyć usługi, szukamy miejsc do tymczasowego zakwaterowania, ale jesteśmy przeciwni ośrodkowi, w którym uchodźcy mieliby mieszkać bezterminowo” – powiedział Zdzisław Palevičius , burmistrz gminy.

Zwracając się do członków rady rejonu solecznickiego, wiceminister spraw wewnętrznych Vitalijus Dmitrijevas podkreślił, że sytuacja jest wyjątkowa i jak dotąd takiej nie było.

„Całą tę sytuację musimy rozwiązać wszyscy razem. Postawa i wkład każdej siedzącej tutaj osoby pomoże rozwiązać ten problem. Mamy 2 tys. osób, które przekroczyły granicę nielegalnie, ponad 1 tys. ludzie przyszło w lipcu. Nie mam pojęcia, jak rząd poradziłby sobie z tym kryzysem bez pomocy samorządów. Organizowaliśmy wielokrotnie ćwiczenia takich sytuacji, ale teraz mamy do czynienia z prawdziwymi wrogimi działaniami. Są to działania hybrydowe, które są podejmowane celowo, loty samolotów są celowo organizowane” – powiedział wiceminister.

Mer rejonu solecznickiego powiedział, że o planie ulokowania migrantów w Dziewieniszkach dowiedział się z mediów w miniony piątek. Według niego władze centralne nie poinformowały o tym samorządu.

W zeszłym tygodniu minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė ogłosiła trzy miejsca w których można rozmieścić nielegalnych migrantów. W pierwszej kolejności wspomniała o Dziewieniszkach w rejonie solecznickim. 2

„Przedstawiłem plan A, B i C, są już w trakcie realizacji. Po pierwsze, Dziewieniszki, może tam zostać zakwaterowanych 500 osób na szybko, ponieważ stoi tam pusty budynek, są możliwości rozbicia namiotów, postawienia hangarów, kontenerów a to zonacza, że można tam rozmieścić tam ponad 1000”- powiedziała minister.