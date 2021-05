R. Šimašius: za zgodą Ministerstwa od piątku w Wilnie zaczną się szczepienia się 35+

„Zapraszam wszystkich do zarejestrowania się, gdyż zgodnie z obserwowaną dynamiką szczepień widać, że nie wszystkie szczepionki zostaną wykorzystane, Pytałem ministra co w takiej sytuacji zrobić – czy wcześniej zacząć szczepić drugą dawką, czy też obniżyć wiek szczepionych” – powiedział mer stolicy

„Nie było łatwo uzyskać odpowiedź, ale ponieważ inni merowie zadawali to samo pytanie, usłyszeliśmy, że można obniżyć kategorię wiekową. To właśnie zamierzamy zrobić jutro. Dziś oczywiście nadal zapraszamy na szczepienia osoby powyżej 45 roku życia, ale od jutra zaprosimy osoby 35+. Wciąż jednak nie jest to wiek 18 lat, jak w innych samorządach”- ubolewał R. Šimašius.

Według niego obecnie miasto dysponuje 9 tys. dawkami szczepionki AstraZeneca z 30 tys. otrzymanych. W tym tygodniu władze stolicy rozpoczęły szczepienia osób w wieku 45 lat i starszych a także pracowników firm zatrudniających co najmniej 100 osób. Okazało się jednak, że nie wszystkie szczepionki będą wykorzystane do końca tygodnia.