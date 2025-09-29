Punkt graniczny w Panemunė nie będzie działał przez cztery godziny

Ograniczenia wprowadzone są z powodu prac konserwacyjnych przy sieci elektrycznej po rosyjskiej stronie granicy. W pozostałych godzinach punkt kontrolny będzie funkcjonował normalnie, bez ograniczeń.

Punkt kontrolny w Panemunė to jeden z dwóch działających przejść granicznych z Rosją. Przez ten punkt odbywa się jedynie ruch pieszy. Średnio dziennie granicę przekracza tutaj około 150 osób, przechodzących Mostem Królowej Luizy, który łączy oba brzegi Niemna.

Drugim punktem kontrolnym na granicy z Rosją jest punkt w Kybartach, przez który odbywa się ruch pojazdów i osób.

VSAT zaleca, aby przy planowaniu podróży przez granicę litewsko-rosyjską uwzględniać czasowe ograniczenia.

Prace po stronie rosyjskiej są wykonywane corocznie we wrześniu i październiku.