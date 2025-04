Prognoza pogody na najbliższe dni

Poniedziałek:

W poniedziałek będzie sucho, jednak wiatr będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego, osiągając prędkość od 8 do 13 m/s. W ciągu dnia przewidywana temperatura wyniesie od 12 do 17°C, a nad morzem będzie chłodniej – od 9 do 11°C.

Wtorek:

We wtorek miejscami wystąpią krótkotrwałe opady deszczu, a przewaga nad Litwą będzie miała pogoda z niewielkimi opadami. Wiatr w nocy z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego osiągnie prędkość 7-12 m/s, a w ciągu dnia z kierunku zachodniego i północno-zachodniego – 9-14 m/s. Temperatura w nocy spadnie do 3-8°C, a na powierzchni ziemi możliwe są przymrozki – 0 do 3°C. W ciągu dnia przewidywana temperatura wyniesie od 13 do 18°C, a nad morzem będzie chłodniej – od 10 do 12°C.

Środa:

Środa przyniesie opady deszczu w większości regionów kraju. Wiatr w nocy z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego osiągnie prędkość 4-9 m/s, a w ciągu dnia z kierunku zachodniego – 9-14 m/s. Miejscami spodziewane są porywy wiatru osiągające 15-17 m/s. Temperatury w nocy wyniosą od 2 do 7°C, z przymrozkami w niektórych miejscach – 0 do 3°C. W ciągu dnia temperatura będzie oscylować w granicach 13-18°C, nad morzem od 10 do 12°C.

Warto przygotować się na zmienną pogodę, zwłaszcza pod kątem silnego wiatru i deszczu, który może utrudnić poruszanie się na świeżym powietrzu.