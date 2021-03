Premier nie ma wątpliwości, że kwarantanna zostanie przedłużona

„Rozporządzenie o kwarantannie obowiązuje do 31 marca. Nie mam wątpliwości, że trzeba będzie ją przedłużyć – stwierdziła premier.

„Na jakich warunkach będzie to w dużej mierze zależeć od tego, jak sytuacja będzie wyglądać w najbliższym czasie” – powiedziała.

Według I. Šimonytė w przyszłym tygodniu rozważane jest przywrócenie nauczania kontaktowego w szkołach początkowych, ale to, według premier, zwiększa ryzyko wzrostu zachorowalności na koronawirusa i może mieć wpływ na sytuację epidemiologiczną i warunki kwarantanny w kraju.

„Biorąc pod uwagę, że rozważany jest w przyszłym tygodniu powrót do edukacji kontaktowej przynajmniej najmłodszych uczniów, to jednocześnie trzeba zaznaczyć, że większość badań nad koronawirusem wykazuje bardzo wyraźny związek między otwieraniem i zamykaniem placówek oświatowych a dynamiką rozprzestrzeniania się wirusa. Dlatego musimy być bardzo czujni. Wszystko będzie w dużej mierze zależało od tego, jak władze rejonowe będą dążyły do zmniejszenia lub przynajmniej nie zwiększenia liczby przypadków zachorowań w granicach swoich rejonów – powiedziała premier.

Zdaniem szefa rządu obecna sytuacja koronawirusa nie daje podstaw do dużego optymizmu.

„Są rejony, w których sytuacja jest znacznie lepsza i jeśli się nie pogorszy, to te rejony mogą mieć mniej obostrzeń na okres wielkanocny, ale byłoby nieodpowiedzialne, abym dziś coś obiecała” – powiedział I. Šimonytė.

„Jednak sytuacja na Litwie Wschodniej i wokół Mariampola z pewnością nie wygląda tak obiecująco, jak na Litwie Zachodniej. Wierzę, że ograniczenia ruchu tutaj pozwolą reszcie Litwy uniknąć szerszego rozprzestrzeniania się tej nowej mutacji” – powiedziała premier.

Stwierdziła również, że obowiązujące od trzech miesięcy ograniczenie ruchu między rejonami pozwoliło powstrzymać rozprzestrzenianie się niebezpiecznej, bardziej zaraźliwej brytyjskiej mutacji COVID-19.

„Myślę, że ograniczenia ruchu były kluczowym czynnikiem, który pozwolił nam zapobiec rozprzestrzenianiu się tej mutacji w styczniu i lutym. W efekcie tymi ograniczeniami kupiliśmy trochę czasu, choć powoduje to pewne niedogodności – powiedziała szefowa rządu.

Druga kwarantanna została wprowadzona na Litwie 7 listopada ubiegłego roku.

Na podst. BNS