Bałkany zmagają się z falą upałów i pożarów

W Albanii ogień zniszczył kilka domów. Według Ministerstwa Obrony w ciągu ostatnich 24 godzin wybuchło tam prawie 40 pożarów, z których większość udało się opanować. Ponad dziesięć nadal się rozprzestrzenia. Najpoważniejsza sytuacja panuje w południowej części kraju, w okolicach Finiki, gdzie ewakuowano około 10 osób, a ogień uszkodził budynki mieszkalne.

Z kolei w Czarnogórze strażacy uratowali dziesiątki domów w trudno dostępnym terenie w pobliżu stolicy Podgoricy. W mieście unosi się gęsty dym, a temperatura sięga 40 stopni Celsjusza.

W Chorwacji około 150 strażaków walczyło z pożarem w pobliżu Splitu, chroniąc domy przed ogniem rozprzestrzenianym przez wiatr i upał.

Szczególnie trudna sytuacja panowała także w Poliçanie, na południu Albanii, gdzie z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia ewakuowano dom opieki i sześć rodzin z pobliskich wiosek. Pożar udało się opanować.

W akcjach gaśniczych w Albanii uczestniczy około 800 żołnierzy, wspieranych przez samoloty i śmigłowce z sąsiednich państw. Od początku lipca pożary zniszczyły tam prawie 34 tysiące hektarów terenów.

Według policji wiele z nich zostało wywołanych celowo – zatrzymano już ponad 20 osób. Premier Edi Rama nazwał podpalenia „nie tylko przestępstwem, ale i zdradą”.

Sytuację pogarsza fala upałów, która w tym tygodniu dotknie większą część regionu. Temperatury w Serbii, Bośni i Chorwacji mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza.