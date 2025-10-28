Potężny huragan zbliża się do Jamajki. MSZ ostrzega turystów z Litwy

Po przejściu huraganu może dojść do zakłóceń w transporcie, dostawach energii elektrycznej, komunikacji, wody i żywności, a także w świadczeniu usług medycznych.

Ministerstwo poinformowało, że międzynarodowe lotniska na Jamajce pozostają zamknięte do odwołania.

„Obecnie obywatelom Litwy znajdującym się na Jamajce oraz w wymienionych rejonach Kuby i Bahamów zaleca się śledzenie lokalnych i międzynarodowych prognoz pogody, w tym informacji Jamajskiej Służby Meteorologicznej oraz Narodowego Centrum Huraganów USA, oraz stosowanie się do zaleceń władz lokalnych, szczególnie jeśli zostanie ogłoszone polecenie ewakuacji” – czytamy w komunikacie MSZ Litwy.

Prognozy wskazują, że huragan dotrze również do wschodniej części Kuby oraz południowo-wschodnich i centralnych rejonów Bahamów.

Ministerstwo zaleca również osobom przebywającym obecnie na Jamajce, Kubie i Bahamach natychmiastowe wypełnienie formularza rejestracji podróży, aby w razie potrzeby można było skontaktować się w sprawie pomocy konsularnej.

Na Jamajce, Kubie i Bahamach nie ma przedstawicielstw dyplomatycznych Litwy – w sprawach pomocy konsularnej należy kontaktować się z Ambasadą Litwy w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto, każdy obywatel UE przebywający w kraju spoza UE, w którym jego państwo nie ma przedstawicielstwa, ma prawo zwrócić się o pomoc konsularną do ambasady lub konsulatu jakiegokolwiek innego kraju UE.