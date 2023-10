Polska: wyniki wyborów z 90 procent komisji

W dalszym ciągu Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która zdobyła najwięcej głosów. PiS ma 36,39 procent poparcia i o 6,68 punktu procentowego wyprzedza Koalicję Obywatelską, która uzyskała 29,71 procent. Trzecia Droga ma 14,48 procent, Lewica – 8,41 procent, a Konfederacja – 7,22 procent. Na Bezpartyjnych Samorządowców głosowało 1,87 procent. Oznacza to, że nie przekraczają oni pięcioprocentowego progu wymaganego do wejścia do Sejmu. Frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane, wyniosła 73,78 procent.