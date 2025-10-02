„Polak Roku 2025” – startuje 28. edycja. Zgłoszenia do 31 października

Celem plebiscytu jest uhonorowanie osób aktywnie wspierających społeczność Polaków na Litwie. Zgodnie z regulaminem, laureaci z poprzednich lat nie mogą być zgłaszani ponownie. Z każdym z dziesięciu finalistów zostanie przeprowadzony specjalny wywiad, w którym nominowani zaprezentują się Czytelnikom i przedstawią swoje spojrzenie na sprawy Polaków na Litwie. W drugim etapie zwycięzcę wspólnie wyłonią Kapituła Konkursu i Czytelnicy.
Jak zgłosić kandydata
Kandydatury (imię i nazwisko kandydata oraz krótkie uzasadnienie) można przesyłać do 31 października 2025 r. dwoma sposobami:
- pocztą:
„Kurier Wileński”, ul. Birbynių 4A, LT-02121 Wilno, Litwa
z dopiskiem: „Polak Roku 2025”
- drogą elektroniczną: [email protected]
28 lat tradycji
W dotychczasowej historii tytuł „Polaka Roku” zdobyli:
- 1998 – Gabriel Jan Mincewicz
- 1999 – Jan Sinkiewicz
- 2000 – Zofia Matarewicz
- 2001 – Waldemar Tomaszewski
- 2002 – ks. Wacław Wołodkowicz
- 2003 – ks. Dariusz Stańczyk
- 2004 – Anna Adamowicz
- 2005 – Waldemar Tomaszewski
- 2006 – Józef Kwiatkowski
- 2007 – Barbara Kosinskienė
- 2008 – Antoni Jankowski
- 2009 – Leonard Talmont
- 2010 – Zdzisław Palewicz
- 2011 – Jadwiga Sinkiewicz
- 2012 – Edward Trusewicz
- 2013 – Maria Rekść
- 2014 – s. Michaela Rak
- 2015 – ks. Józef Aszkiełowicz
- 2016 – Józef Rybak
- 2017 – Regina Markiewicz
- 2018 – Edyta Tamošiūnaitė
- 2019 – s. Anna Mroczek ex aequo Tadeusz Romanowski
- 2020 – ks. Wojciech Górlicki
- 2021 – Krystyna Dzierżyńska
- 2022 – Krystyna Adamowicz
- 2023 – Adam Błaszkiewicz
- 2024 – Marzena Suchocka
Start tegorocznej edycji ogłoszono w wydaniu dziennika „Kurier Wileński” z 2–3 października 2025 r.