„Polak Roku 2025” – startuje 28. edycja. Zgłoszenia do 31 października

Rozpoczyna się 28. edycja Plebiscytu Czytelników „Polak Roku 2025” organizowanego przez redakcję „Kuriera Wileńskiego”. Trwa etap przyjmowania zgłoszeń od Czytelników, instytucji i firm. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych propozycji wybierze w tajnym głosowaniu 10 nominatów do tytułu „Polaka Roku 2025”.

fot. Redakcja „KW”

Celem plebiscytu jest uhonorowanie osób aktywnie wspierających społeczność Polaków na Litwie. Zgodnie z regulaminem, laureaci z poprzednich lat nie mogą być zgłaszani ponownie. Z każdym z dziesięciu finalistów zostanie przeprowadzony specjalny wywiad, w którym nominowani zaprezentują się Czytelnikom i przedstawią swoje spojrzenie na sprawy Polaków na Litwie. W drugim etapie zwycięzcę wspólnie wyłonią Kapituła Konkursu i Czytelnicy.

Jak zgłosić kandydata

Kandydatury (imię i nazwisko kandydata oraz krótkie uzasadnienie) można przesyłać do 31 października 2025 r. dwoma sposobami:

  • pocztą:
    „Kurier Wileński”, ul. Birbynių 4A, LT-02121 Wilno, Litwa
    z dopiskiem: „Polak Roku 2025”
  • drogą elektroniczną: [email protected]

28 lat tradycji

W dotychczasowej historii tytuł „Polaka Roku” zdobyli:

  • 1998 – Gabriel Jan Mincewicz
  • 1999 – Jan Sinkiewicz
  • 2000 – Zofia Matarewicz
  • 2001 – Waldemar Tomaszewski
  • 2002 – ks. Wacław Wołodkowicz
  • 2003 – ks. Dariusz Stańczyk
  • 2004 – Anna Adamowicz
  • 2005 – Waldemar Tomaszewski
  • 2006 – Józef Kwiatkowski
  • 2007 – Barbara Kosinskienė
  • 2008 – Antoni Jankowski
  • 2009 – Leonard Talmont
  • 2010 – Zdzisław Palewicz
  • 2011 – Jadwiga Sinkiewicz
  • 2012 – Edward Trusewicz
  • 2013 – Maria Rekść
  • 2014 – s. Michaela Rak
  • 2015 – ks. Józef Aszkiełowicz
  • 2016 – Józef Rybak
  • 2017 – Regina Markiewicz
  • 2018 – Edyta Tamošiūnaitė
  • 2019 – s. Anna Mroczek ex aequo Tadeusz Romanowski
  • 2020 – ks. Wojciech Górlicki
  • 2021 – Krystyna Dzierżyńska
  • 2022 – Krystyna Adamowicz
  • 2023 – Adam Błaszkiewicz
  • 2024 – Marzena Suchocka

Start tegorocznej edycji ogłoszono w wydaniu dziennika „Kurier Wileński” z 2–3 października 2025 r.

