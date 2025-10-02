„Polak Roku 2025” – startuje 28. edycja. Zgłoszenia do 31 października

Celem plebiscytu jest uhonorowanie osób aktywnie wspierających społeczność Polaków na Litwie. Zgodnie z regulaminem, laureaci z poprzednich lat nie mogą być zgłaszani ponownie. Z każdym z dziesięciu finalistów zostanie przeprowadzony specjalny wywiad, w którym nominowani zaprezentują się Czytelnikom i przedstawią swoje spojrzenie na sprawy Polaków na Litwie. W drugim etapie zwycięzcę wspólnie wyłonią Kapituła Konkursu i Czytelnicy.

Jak zgłosić kandydata

Kandydatury (imię i nazwisko kandydata oraz krótkie uzasadnienie) można przesyłać do 31 października 2025 r. dwoma sposobami:

pocztą:

„Kurier Wileński”, ul. Birbynių 4A , LT-02121 Wilno , Litwa

z dopiskiem: „Polak Roku 2025”

drogą elektroniczną: [email protected]

28 lat tradycji

W dotychczasowej historii tytuł „Polaka Roku” zdobyli:

1998 – Gabriel Jan Mincewicz

Start tegorocznej edycji ogłoszono w wydaniu dziennika „Kurier Wileński” z 2–3 października 2025 r.