Podczas Roku Europejskiej Stolicy Kultury Kowno zaprasza w podróż do doskonalenia

„Europejska Stolica Kultury oferuje Państwu własną podróż – pewien proces rozwoju. Od niepamiętnych czasów było tak samo: oceniasz, gdzie jesteś, cel, do którego dążysz, a następnie jaką drogą iść do tego celu” – powiedział dla BNS R. Zemkauskas.

Symbolem tych etapów są również trzy wydarzenia roku Europejskiej Stolicy Kultury, trzy akcje wyznaczające drogę od tymczasowej do nowoczesnej stolicy.

Pierwszą akcją jest „Powstanie” 22 stycznia, kiedy według R. Zemkauskasa „budzimy się i doceniamy to, kim jesteśmy, jak wyglądamy i co czujemy”.

„Oczywiście będzie to otwarcie, ale trzeba zrozumieć, że jest to otwarcie, które jest jednocześnie podsumowaniem tego, co zostało zrobione w ciągu pięciu lat” – powiedział.

Druga akcja, „Zbieg”, 22 maja, będzie symbolizować pojednanie z samym sobą, rozwiązanie wewnętrznych sprzeczności i jedność. Trzeci krok, „Umowa”, będzie miał miejsce w listopadzie, kiedy zgodzimy się od teraz żyć lepiej.

„Europejska Stolica Kultury nie jest spektaklem, na który kupiłeś bilet i powinien Cię automatycznie zachwycić. Tak się nie stanie, twój bilet to twoja osobista podróż. Twój bilet do Europejskiej Stolicy Kultury to to, co przeczytałeś, co Cię interesuje, co sam zrobiłeś. Jeśli nie będziesz tym się interesować, nie zaznasz całej tej radości” – mówi R. Zemkauskas.

„Upewniamy się, że nie ma widzów, którzy mogliby być uczestnikami. Oczywiście pandemia koronawirusa zawsze dokonuje własnych zmian, a w tym jesteśmy bezsilni — tak jak będzie, tak będzie, ale wciąż jest wysiłek” – mówi.

R. Zemkauskas podkreśla też, że projekt Europejskiej Stolicy Kultury rozpoczął się po nominacji, a teraz, po pięciu latach pracy, w zasadzie jest skończony.

„Rok 2022 to takie podsumowanie wykonanej pracy, które objawia się w wydarzeniach i oczywiście świętami, bo jak się kończy pracę, to święto jest potrzebne” – powiedział.

Według niego cały program na 2022 rok jest podsumowaniem tego procesu i powtórzeniem podróży, jaką przebyło miasto.

„Wszystko, co zostanie pokazane w programie, każdy najmniejszy szczegół, ma sens i przenosi nas z powrotem w podróż, którą przebyło miasto przez te pięć lat, a nawet dłużej” – powiedział R. Zemkauskas.

Podkreślił również, że miasto jako Europejska Stolica Kultury staje się „wielkim laboratorium życia publicznego”, ponieważ zespół programowy poszukiwał i testował różne nowe formy aktywności kulturalnej, dzieląc się swoim przykładem z innymi miastami i czerpiąc z ich doświadczenia.

Zdaniem R. Zemkauskasa warto pomyśleć o tym, co pozostanie po tym świątecznym roku i mieć nadzieję, że wydarzenia zrorganizowane w ciągu pięciu lat, które stały się już tradycją w mieście, takie jak Historyczne czy „Fluxus” festiwale, Dzień Szczęścia, Forum Europejskiej Stolicy Kultury, będą aktualne w przyszłości.

Kowno, które w tym roku zostanie Europejską Stolicą Kultury, zaoferuje ponad tysiąc wydarzeń. W roku Europejskiej Stolicy Kultury odbędzie się ponad 40 festiwali, ponad 60 wystaw, ponad 250 wydarzeń artystycznych, w tym 50 premier, ponad 250 koncertów. W programie weźmie udział ponad 4 tys. wykonawców.

W sumie na lata 2019-2022 Rząd przeznaczył na projekt 10 mln EUR, Samorząd Miasta Kowno – 12 mln EUR, Samorząd Rejonu Kowieńskiego – 4 mln. EUR.

Kowno będzie Europejską Stolicą Kultury wraz z luksemburskim miastem Esch-sur-Alzette i serbskim miastem Novi Sad.