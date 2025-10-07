Po nieudanej misji humanitarnej w Strefie Gazy obywatel Litwy deportowany do Aten

„Obywatel Litwy, który płynął z flotyllą do Strefy Gazy i został zatrzymany przez Izrael, dotarł do Aten. Obecnie organizowana jest jego dalsza podróż do kraju” – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie w poniedziałek wieczorem.

Jak podano, aktywista czuje się dobrze, a w Grecji towarzyszy mu przedstawiciel Ambasady Litwy w Grecji.

Mężczyzna podróżował jednym z 45 statków flotylli „Global Sumud Flotilla”, które przewoziły pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Jak informowało BNS, MSZ uprzedziło go o możliwych zagrożeniach.

Zgodnie z komunikatem MSZ, w piątek w izraelskim więzieniu aktywistę odwiedziła konsul Ambasady Litwy w Izraelu, która potwierdziła, że czuje się on dobrze, chociaż jest zmęczony.

Aktywista poinformował konsul, że podpisał zgodę na deportację.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Izrael ogłosił deportację 171 aktywistów, którzy zostali zatrzymani po przejęciu flotylli niosącej pomoc humanitarną do Gazy.

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało na swoim profilu w mediach społecznościowych „X”, że „dzisiaj z Izraela do Grecji i Słowacji deportowano 171 prowokatorów z flotylli „Hamas-Sumud”, w tym Gretę Thunberg”.

Kilka tygodni temu różne organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka zaapelowały do litewskich władz o ochronę A. Chichlovskisa oraz jego misji humanitarnej.

Zażądały one także zapewnienia wszelkiej pomocy obywatelowi Litwy i innym uczestnikom flotylli, w przypadku, gdyby Izrael użył siły lub innych nielegalnych środków wobec statków.